Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonuda Yeniden ayağa kalkacağız
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu'da: Yeniden ayağa kalkacağız

Kastamonu'da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bu afeti de aşacağız. Ne gerekiyorsa süratle yapacağız. Küllerimizden yeniden ayağa kalkacağız. Süratle de en kısa zamanda tüm mağduriyetleri gidereceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonuda: Yeniden ayağa kalkacağız
Cumhurbaşkanı Kastamonu'da açıklama yaptı.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağmur sonrasında meydana gelen sel Abana, Azdavay, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı adeta felç etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temaslarda bulunmak üzere Kastamonu’yu ziyaret etti. İlk olarak selin etkilendiği ilçelerden biri olan Abana’ya gelen Erdoğan, vatandaşları selamlayıp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz"

Vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Abanalı kardeşlerim. Öncelikle Cuma’nız mübarek olsun. Bu sel afeti, sel felaketi sebebiyle ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm yakınlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim beterinden korusun diye de niyaz ediyorum. Bugün Bozkurt’a geçip cumayı inşallah orada kılacağız. Bozkurtlu kardeşlerimizle hemhal olacağız. Abana da bu felakette mağdur oldu. Sizi selamlamadan geçmeyim istedim. Şunu çok net söylüyorum. Bizler Allah’ın izniyle bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapıp inşallah hep söyleriz ya; ’Küllerimizden inşallah yeniden ayağa kalkacağız.’ Hiç merak etmeyin evelallah bu millet hiçbir zaman çömelmedi, yine çömelmeyeceğiz. Bu devlet hiçbir zaman çökmedi, yıkılmadı yine yıkılmayacağız. Süratle de inşallah en kısa zamanda bütün mağduriyetleri gidermenin gayreti içinde olacağız.

  • İçişleri, Ulaştırma, Çevre ve Şehircilik Bakanı hep birlikte buradayız ve yerinde değerlendirme yapacağız. Diğer bölgelere yine bakan arkadaşlarım var. Milletvekilli arkadaşlarımızla beraber bölgedeyiz. Buralardaki tespitleri yaptıktan sonra da adımlarımızı atacağız. Teşekkür ediyorum, sizleri Allah’a emanet ediyorum" dedi.

Kastamonu Bozkurt'taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
Kastamonu Bozkurt'taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Kastamonu Bozkurt'taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı
GÜNDEM
Kastamonu Bozkurt'taki felakete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı
GÜNDEM
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 27'ye çıktı

Abone Ol Google News
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Kuvvetli yağışo bölgelere ilerliyor

Kuvvetli yağış
o bölgelere ilerliyor

Meteoroloji uyardı: Sel ve su baskınlarına dikkat!
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.