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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katliamdan kaçanlara yardım etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki büyükelçiliğin yeni binasının açılış törenine video mesaj gönderdi. Bangladeş'in, katliamdan kaçan Rohingya Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşıladığını belirten Erdoğan, "Bangladeş ve Myanmar’daki kamplarda yaşayan Rohingyalıların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Bangladeş’e destek vermeye ve konunun hakkaniyetle çözümü için tüm platformlarda gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Bangladeş Dakka Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış törenine video mesaj gönderdi. Büyükelçiliğin yeni kançılarya binasının resmi açılışı için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dakka'da bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bu güzel eser, Bangladeş ile ilişkilere verdiğimiz önemin göstergesidir. Sadece ülkemize değil, Bangladeş’e de yaraşır bir yapı olsun istedik. Yapım işlerinin süratle tamamlamasına verdiği destekten dolayı Bangladeş Hükümeti’ne ve makamlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'Türkiye-Bangladeş ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor'

Erdoğan, 2020 yılının Bangladeş'in kurucusu merhum Şeyh Mucibur Rahman'ın 100'üncü doğum yıldönümü olduğuna, birkaç ay sonra da kardeş Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümünün idrak edileceğine işaret etti. Bina açılışının bu yıl gerçekleşmesinin bu bakımdan ayrı bir anlam taşıdığını kaydeden Erdoğan, "Eylül ayında Dışişleri Bakanı Sayın Abdülmümin’in ülkemizi ziyareti sırasında da Bangladeş’in Ankara Büyükelçiliği yeni hizmet binasının açılışı yapılmıştı. Türkiye- Bangladeş ilişkileri, her geçen gün daha da güçleniyor. Bengalli Müslümanların Kurtuluş Savaşımıza yaptığı katkıları unutmamız mümkün değildir. İzmir Depremi sonrasında Bangladeş’in ilettiği nazik yardım önerisi için de şükranlarımızı sunuyoruz.

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  • Türkiye olarak, biz de Koronavirüs salgınıyla mücadelesinde kardeş Bangladeş’in yanında olduk. Salgın döneminde ilettiğimiz tıbbi yardım malzemelerinin Bangladeş halkının yükünü bir nebze olsun hafiflettiğine inanıyoruz. Bu vesileyle Türkiye Cumhurbaşkanı olarak salgında hayatını kaybeden Bangladeşli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, tedavileri devam eden kardeşlerime acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

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'Rohingyalılar için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz'

Bangladeş'le ilişkilerin bir başka önemli boyutunu Rohingyalı Müslümanların durumunun oluşturduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bangladeş'in, katliamdan kaçan Rohingya Müslümanlarına sahip çıkan insani ve vicdani tavrını takdirle karşılıyoruz. Bangladeş ve Myanmar’daki kamplarda yaşayan Rohingyalıların acılarının dindirilmesi için insani yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu konuda Bangladeş’e destek vermeye ve konunun hakkaniyetle çözümü için tüm platformlarda gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

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