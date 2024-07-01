Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kayseri'deki olayların sebeplerinden biri muhalefetin zehirli söylemleridir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da, AK Parti'nin "Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcıhamam Kampı'nda konuşuyor https://t.co/zEXmE0YGYD — Yeni Şafak (@yenisafak) July 1, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Merkez Yürütme Kurulu kıymetli üyelerimiz, değerli başkanlarımız, grup başkan vekillerimiz ve dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerin vasıtası ile 81 vilayetimizdeki vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Toplantımız münasebeti ile sizlerle olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Toplantının içeriğine katkı sunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni başkanlarımızı, tekrar seçilenleri yürekten tebrik ediyorum.









Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya geldi. AK Parti'den geniş çaplı istişare toplantılarını seçimler bebesiyle gerçekleştiremedik. Geçen ay yine burada partimizin eski yeni kurmay kadrosu ve milletvekilleri ile beraber olduk. Her kademede danışmaya diyaloğa önem veriyoruz. Ortak akılla çözümler arıyoruz.

Bizim hikayemiz yerelden genele ilerleyen bir başarıdır. Milletimiz yerel yönetimlerde gördü tanıdı bize orada inandı ve güvendi. Bize iktidar kapısını açan da 22 yıldır iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarımızdır. AK Parti'nin referans kaynağı yerel yönetimlerdir. Bu değişmemiştir değişmeyecektir. AK Parti birikimi ile vizyonu ile yerel yönetimlere tüm dünyanın en yetkin en donanımlı siyasi hareketidir.

"Ekonomideki sıkıntıları istismar ettiler"

Son seçimlerde muhalefet hepimizin bildiği gibi ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ortaya hiçbir somut proje koymadılar. Hiçbir parti, hiçbir belediye başkanı AK Partili kadrolarla yarışamaz, bizimle rekabet edemez.

"Bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar"

Seçim bitince muhalefetin vaat yağmurunun da sonuna gelindi. Düne kadar seçim kazanmak için atıp tutanlar bugün ekmekten suya ellerinin altındaki her şeye zam yapıyorlar. Ucuzlatacağız fiyatını indireceğiz hatta 'bedava yapacağız' dedikleri hizmetlerin tamamında fiyat artırışına gittiler.

"Roma turu ile diyet borcu ödeniyor"

Gemiyi öyle bir azıya aldılar ki, kendi partileri bile isyan etti. Verdikleri sözlerin arkasında durmak yerine bütün enerjilerini bahane bulmaya harcıyorlar. Medya mensuplarına Roma turu ile diyet borcu ödeniyor. Makam odalarında vatandaş darp etmek, kadınların hayata katılım alanlarını kısıtlamak, Arapça tabelalara savaş açmak, gençlerimize hizmet eden vakıflara baskı kurmak dışında hiçbir şey yapmadılar. Muhalefet belediyelerinde vaadin yerini zam yağmuru aldı.

Kayseri'deki olaylar

Sığınmacı nefreti ve yabancı düşmanlığını körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri, muhalefetin zehirli söylemleridir. Vandallık yapmak sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Biz hiçbir zaman böyle olmadık, olmayacağız. Ayrımcılık, ötekileştirme AK Parti siyasetinde kendisine yer bulmamıştır, bulamayacaktır. Biz birilerini yıpratmanın peşinde de değiliz. Siyaset yanlışa engel olmak doğruya güç vermektir. Millete hizmet götürenlere engel çıkarmak elini kolunu bağlayacak mantıkla hareket etmek bize yakışmaz.

"Para kuleleri ile gündeme gelenlerin durumunu görüyorsunuz"

31 Mart'ta milletimiz sizlere önemli görev verdi. Zannetmeyin ki küçük bir beldeyi yönetiyorsunuz, siz gölgesinde milyonların huzur bulduğu büyük AK Parti çınarını hayatta ve ayakta tutuyorsunuz. Her bir başkanımız tüm kadroları ile tüm personeli ile böyle kutlu bir vazife icra ediyor. Çınarın kökünde sorun olursa bundan gövde de etkilenir.

Yetkinizdeki para sizin değil milletin parasıdır. Her bir kuruşu kullanırken bu paranın milletin parası olduğunu hatırlayacaksınız. Bir de şunu hatırlayacaksınız, Allah var, ölüm var ve hesap günü var. Harcamalarınızı helal yoldan yapacak ve israftan kaçınacaksınız. Para kuleleri ile gündeme gelenlerin durumunu görüyorsunuz. En küçük yanlış dahi Türkiye çınarına da zarar verir. Milletin emanetini gözetme konusunda hassasiyet içinde olacağınıza yürekten inanıyorum.

Başıboş köpek sorunu