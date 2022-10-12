Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistana gitti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Astana’ya gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’a gitti
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’le birlikte Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na riyaset etmek ve Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 6’ncı zirvesine katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı uçağı “TUR” ile Astana’ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenboğa Havalimanı’ndan Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından uğurlandı. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın öğle saatlerinde Astana’da olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana’da bugün Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4’üncü Toplantısı’na katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ekim’de de Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’nde devlet ve hükümet başkanlarına hitap edecek.

Şiddetlenen savaş tahıl koridorunu etkileyebilir
EKONOMİ
Şiddetlenen savaş tahıl koridorunu etkileyebilir
Ölü sayısı100ü bulabilir

Ölü sayısı
100'ü bulabilir

​Venezuela'daki sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.
Dört araç kül oldu

Dört araç kül oldu

Ümraniye'de mahalleliyi sokağa döken yangın.
Kemal bey kararlı

​İYİ Parti İl başkanlarının yüzüne söyledi.

​Araç sahipleri perşembe gününe dikkat.

Diyarbakır'da Eren Abluka operasyonu.

​Hablemitoğlu soruşturmasında dikkat çeken tespitler.

​Kış hızla etkisini göstermeye başladı.

​Kiev'e yeni saldırı hazırlığı mı?

Doğal gazdan kaynaklandı: Biri çocuk dört yaralı.

​9 yılda 9 eşit taksit imkanı.

​İstanbul Fatih'te dehşet anları.

'​Rusya'nın ilhak adımı durumu zorlaştırdı'

​Assos ve Troya tünelleri açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.