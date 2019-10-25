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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi

Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vatandaşlara seslenerek, “Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi” dedi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. Erdoğan, namazın ardından camide vatandaşlara seslendi.

Erdoğan yaptığı konuşmada, “Sevgili kardeşlerim, öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif’de ’Vellezine meahü eşiddau alel kuffari’, kuffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim, Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız, kuffara karşı da şiddetli olacağız, Suriye’de olduğu gibi” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazında Fetih Suresi'nden ayet okudu
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazında Fetih Suresi'nden ayet okudu
Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini telaffuz etti. Erdoğan, 'Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif de, Küffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Kuffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz.' ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında Saff Suresi’nden bir bölüm okuyarak, “İnşallah Suriye’de rabbim bizlere vadetti; ’Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu’minin.’(Allah’tan yardım ve yakın bir fetih. Müminleri müjdele). Şu anda olduğunu gördük. Görüyoruz. Ve Allah’ın izniyle göreceğiz. Bugün yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe’de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazında Fetih Suresi'nden ayet okudu
OYNAT 02:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazında Fetih Suresi'nden ayet okudu
Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini telaffuz etti. Erdoğan, 'Sevgili kardeşlerim öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak hocanın az önce okumuş olduğu Hadis-i Şerif de, Küffara karşı şiddetli olmamızı rabbim bizlere emrediyor. O bizler kim Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Kuffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabbim bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz.' ifadelerini kullandı.


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