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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, "Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe 'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış' diyoruz. Muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor." dedi. Erdoğan, "KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Altay tankına, çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için beka meselesidir" ifadelerini kullandı.

14:36 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:21 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sakarya yine destan yazdı. Yüzde 65 ile destek olan Sakaryalı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sakarya inşallah 31 Mart’ta çok daha güçlü şekilde yanımızda olacaktır. Şu anda meydanda 60 bin kişi var.

'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış' diyoruz

Karşımızdaki ittifakın bugünkü durumunu gördükçe 'Türkiye'nin ve Türk milletinin verilmiş sadakası varmış' diyoruz.

Muhalefetin oyunlarına hiç gelmedi. Ülkenin ikinci büyük partisi işi gücü bırakmış kendi içinde saç saça baş başa kavga ediyor. Yaptıkları kongredeki şaibeler, aday belirlemede vahim iddialar duyduk. Muhalefet öyle bir halde ki dünya yansa umurlarında değil. Kendi şahsi çıkarlarından başka hiçbir şeyi gözleri görmüyor. 'Cumhurbaşkanı yardımcısı' diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin yarın ne olacakları belli değil.

"Teröristan kurmak istediler bunu söküp attık"

Güney sınırımız boyunca teröristan kurmak istediler. Yaptığımız sınır ötesi operasyonlarla bunu söküp attık. İHA'larımızla, SİHA'larımızla AKINCI'larımızla bunları yok ettik. Bunları o mağaralarda yok ettik. Son olarak ortaya KAAN'ı çıkardık. KAAN'la beraber yine gökyüzü ile buluştuk. Yaparsa AK Parti yapar.

KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Atak'a, fırtına obüslerine, Altay tankına çeşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Sakarya
#AK Parti
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