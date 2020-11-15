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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkının haklarının gasbedilmesine artık tahammülümüz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarının gasbedilmesine artık tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine icabetle Ada'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Özel uçakla yerel saatle 12.30'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'a, havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.


Erdoğan'dan satır başlıkları:

Varlıklarına yönelik sayısız saldırıya rağmen Kıbrıs Türkleri, hamdolsun kendi topraklarında başı dik, onurlu ve özgür bir şekilde yaşıyor.

Bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları aklımızdan çıkarmadan, barış dolu bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz.

Onca zulme, işkenceye, ihanete rağmen, mücadele sancağımızı asla yere düşürmedik. Mücahitlerimizin ve Mehmetçiğin destansı mücadelesiyle zafere ulaştık.

1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs ile ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor.

Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk iki ayrı düzen ve iki ayrı devlet var. İki devlette çözüm müzakere edilmedi.

Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir.

Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.

Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te Yunan cuntasının darbesiyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla tesis etmek mümkün değil.

Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır, o da yıllardır yok sayılan, hakları gasbedilen Kıbrıs Türkleri'dir.

(Hidrokarbon kaynakları) Garantör ülke olarak bizim de KKTC'nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır.

Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez.

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.


AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı.

Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'i görüşecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tatar arasında da görüşmeler gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak, Kıbrıs davası ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta piknik yapacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Kıbrıs seçimleriyle ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'KKTC'de şükürler olsun seçim yapıldı ve Türkiye'yi seven kabullenen bir kardeşimiz Cumhurbaşkanı oldu. Ayın 15'inde Sayın Bahçeli'yle birlikte inşallah KKTC'de törenlere katılacağız ve kapalı Maraş bölgesinde topluca bir piknik yapacağız.' ifadelerini kullandı.

  • Erdoğan'ın ziyareti kapsamında KKTC Acil Durum Hastanesinin resmi açılışının da yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında, eşi Emine Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve beraberindeki heyet de eşlik edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ın bütünüyle kullanıma açılmasını temenni ediyoruz

46 yıllık hasret bitti
DÜNYA
46 yıllık hasret bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
OYNAT 00:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu.


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