Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu bilmez ama biz ensarı da muhaciri de biliriz

Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı İlave Köprü Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında Suriyeli sığınmacılar üzerinden hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Erdoğan, İslam tarihindeki ensar-muhacir kardeşliğine vurgu yaptı.

Erdoğan şunları söyledi;

"Bin yıl önceki hesaplaşmayı tekrarlamak istediklerini biliyoruz. Bunlara en güzel cevabı fedakarlıklarınızla, birlikteliğinizle veriyorsunuz. Türkiye olarak Bosna'daki Karabağ'daki Libya'daki daha pek çok yerdeki kardeşlerimize hangi duyguyla sahip çıkıyorsak, Suriye'deki kardeşlerimize de aynı hissiyatla sahip çıkıyoruz.

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'BENİM PEYGAMBERİM MUHACİRDİ'

Biz ensarı da muhaciri de biliriz. Bay Kemal bilmeyebilir. Onun öyle bir derdi yok. Ne ensardan anlar ne muhacirden. Benim Peygamberim muhacirdi. Medine'den Mekke'ye bri muhacir olarak gitti. Onun ümmeti olarak bizler muhacirler olarak da gelenleri biliriz, ensar olarak da kucağımızı açmayı biliriz. Suriye'deki Kürt, Arap da bizim kardeşimiz. Türkmen de bizim kardeşimiz."

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