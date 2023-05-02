Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor" dedi.





Erdoğan, partisinin Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti.





"Deniz kenarında kar mı olurmuş? Meydana çıkmayan er mi olurmuş? Deli gönül başka güzel arama, Antalya'dan güzel yar mı olurmuş? Bize, Antalya'dan güzel yar olmayacağını bilerek, bu şehri hep gönülden sevdik." diyen Erdoğan, Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek, zenginleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.





Antalya'nın da girdikleri her mücadelede, attıkları her adımda yanlarında olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandıkları dönemde bir kez daha Antalya'ya olan sevgilerini ifade etmek, Antalya'nın desteğine talip olmak için Antalya'da bulunduklarını dile getirdi.





Antalya'nın, elindeki değerleri kazanca dönüştürmeyi, çalışmanın ve üretmenin değerini çok iyi bildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:





"Bu şehir, ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez. Denizini, toprağını, dağını kendisi ve vatanı için berekete dönüştürür. Ülkemizin ve dünyanın neresinden gelirse gelsin, huzur arayan herkese kucağını açar. Sermayesini ve alın terini akıtarak, burada yeni bir hayata başlamak isteyen herkesi kucaklar. Ama aynı zamanda bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, milletinin birliği, evlatlarının geleceği olduğunda kimsenin gözünün yaşına da bakmaz. Biz, bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz. Bunun için Türkiye Yüzyılı hayalimizi en iyi sizlerin anlayacağına inanıyoruz."





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi bugüne kadar nasıl büyütüp, güçlendirip, zenginleştirdilerse, Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceklerini anlattı.





Eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdikleri Türkiye'yi daha ileriye taşımak için ter döktüklerini, şu anda karşısında 100 bini aşkın Antalyalı olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:





"Birileri ise ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi, sonra pazarlığın kızıştığı bir anda ortaklardan biri yerinden kalkıp, sonra geri otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip, ortak sayısını 9'a çıkardılar. Masada kendileri için de yer olduğunu gören ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, Avrupa ve Amerika'da masanın akıl hocalığına soyunan tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye, siyasetine ve yönetimine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor.





Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal? 'Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz' denilerek, bu nobranlık açıkça da ifade ediliyor. Çünkü bunların derdi, seçimlerde yönetimi değiştirirken, sonra Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam etmesi değildir. Bunların derdi, Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Ama inşallah başaramayacaklar."





"Masa 11'li oldu"





Masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı. Ortak sayısını 9'a çıkardılar. Milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da seslerini çıkardılar. Oldu mu size 11 ortak. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var.





Ne diyordu bay Kemal tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz. Bunların derdi Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir bataklığa saplamaktır. Ama başaramayacaklar.





Kardeşlerim herhalde fazla söze hacet yok. Seçimlere 2 haftadan daha az vakit var. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki duymayan kalmasın. Antalya 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Antalya 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah diyor muyuz? Antalya tamam diyorsa inşallah bu iş tamamdır.





İzlediniz, terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Selo cezaevinde... Ne diyorlar Selo'yu çıkaracağız. Bay bay Kemal demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayabildi mi? Açıkla dedik kaç kere, açıklayamaz. Her şey fırıldak. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. 14 Mayıs'ta benim aziz milletim bu yalana evet demeyecek. Ana kademe, kadın kolları, gençler şu 10 günde durmak yok. Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatmaya var mıyız?





Biz bu filmi defalarca seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden, köken ve mezhep çatışmalarında seyrettik. Bu filmin senaristlerini, oyuncularını çok iyi tanırız. İşte sizler yakından görüyorsunuz. Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubuna teslim etmek, kardeşi kardeşe kırdırmak istiyorlar. Ülkeyi mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil Türkiye'yle, Türk milletiyle, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.





Kandil'den ne diyordu birisi, bunların bayrağı ezanı var mı, dini var mı? Ne diyor? Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır. Bay bay Kemal senin arkadaşın Kandil. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. 14 Mayıs'ta sandıkları sana mezar edecek. Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir. Türkiye'nin alt yapısını güçlendirdik mi?





Antalya-Alanya tüm bu yolları kim yaptı. Biz teslim olmayı değil, mücadele etmeyi seçtiğimiz için hedefteyiz.





Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözlere, destek istediği yerlere bakın. Tipik bir teslimiyetçi politikacıyla karşı karşıyayız. Eskiden cennet vaadiyle gelip cehennemi yaşatanlar vardı. İşte Kılıçdaroğlu böyle bir tiptir. Söylediği sözlerin bazılarının ucunun nereye gideceğini kendi de bilmez. Arada bir kendi fikrini söylediği de oluyor, ona da gülüp geçiyoruz.Bizim ilgilendiğimiz bu zatın hangi hesabın temsili olarak karşımıza dikildiğidir. Hangi insan kendi ülkesine kendi milletine bu kadar büyük kin duyabilir. Hangi insan havasını soluduğu vatanına nefret besleyebilir?





İnşallah 14 Mayıs'ta aynı azim ve kararlılıkla milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Bu bay bay Kemal'in bir referansı var mı. Ben şunu yaptım diyebileceği bir eser var mı? Bunların derdi başka. İstanbul'u sel alır götürür. Bay bay Kemal'in adayı nerde Bodrum'da. Bu seçimde Antalya'ya ne yakışır? Antalya'ya Türkiye Yüzyılı'nı kurmak yakışır mı? Antalya'ya Cumhur İttifakı'ya birlik olmak yakışır mı? 14 Mayıs'ta Antalya'dan rekor bir destek bekliyoruz. Ben size inanıyorum. Sizleri Allah için seviyorum. Hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki 14 Mayıs'ta da bırakmayacaksınız.





"Alevi-Sünni ayrımı yapana lanet olsun"





Kimsenin kökeni, mezhebini sormadık. Ne diyor bay Kemal 'ben Aleviyim' diyor. Şimdiye kadar bunu niye söylemedin?





Bu ülkeyi Alevi - Sünni diye ayrım yapanlara lanet olsun.





76 üniversite vardı şimdi 208 üniversite var. Muş'tan Iğdır'dan yavrularımız İstanbul'a Ankara'ya gelmiyor. Oraya profesörler doçentler gidiyor.





Antalya'ya geçen yıl 145 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bay bay Kemal, senin büyükşehir belediye başkanın Antalya'ya ne yaptı? Antalyalı ihtiyaç sahiplerine 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 2088 konutun yapımına devam ediyoruz.





"Bay bay Kemal TOKİ'yi kapatacakmış"





Bay bay Kemal yeni bir şey daha söylemiş TOKİ'yi kapatacakmış. Neyi kapatıyorsun? TOKİ'yi sana bu millet yedirmez. Depremde TOKİ'nin neler yaptığını gördük değil mi?





Ayrıntılar geliyor...







