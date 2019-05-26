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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu ülkede darbe yapamaz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır"dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'da gazetecilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'da gazetecilerle sohbet etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenen Yassıada'yı ziyaret ederek çalışmalar konusunda bilgi aldı.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'ndeki programının ardından helikopterle Yassıada'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının alındığı Yassıada'da yapımı devam eden kongre ve sergi alanlarını gezerek bilgi aldı. Erdoğan daha sonra gazetecilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yassıada'yı havadan inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yıl sonu itibariyle açılışını yapacağız.

Sivriada'da amfi tiyatro yapabilirsek süper bir şey olur. Sivriada'yı da cazibe merkezi haline getirebileceğimize inanıyorum.

Kimse bu ülkede darbe yapamaz. Bütün mesele bizim güç kazanmamızdır.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, MESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan ile bazı gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri eşlik etti.

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