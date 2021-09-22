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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kırım' deyince Sputnik Rum tarafına geçti

Rus haber ajansı Sputnik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) konuşmasına yer verdiği haberde skandal ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kırım' açıklamasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak niteleyen Sputnik, Kıbrıs'taki zulme son vermek için yapılan operasyonu da 'işgal' olarak tanımladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırım deyince Sputnik Rum tarafına geçti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Buradaki konuşmasında Kırım meselesine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz." dedi.

Kıbrıs konusunda ise "Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm, ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. BM'nin eşit olarak kabul ettiği Ada'daki iki halktan birinin lideri sizlere hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramaması adil değildir." diye konuştu.

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Sputnik'ten skandal haber

Rus Sputnik ajansı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verdiği haberinde skandal ifadelere yer verdi.

Sputnik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kırım' açıklamasını 'ikiyüzlülük yorumlarına açık' olarak nitelerken, Kıbrıs'taki zulme son vermek için yapılan meşru operasyonu da 'işgal' olarak tanımladı.


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