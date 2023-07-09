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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesaplarıyla yıpratılmamalı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılan Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu’na bir video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Devlet millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılay'a sahip çıkmak, tüm kesimleriyle 85 milyon olarak hepimizin görevidir. Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir" dedi.

13:33 . 9/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra çadır satılmasıyla tepkilerin yöneldiği Türk Kızılay’da Genel Başkan Kerem Kınık’ın istifasının ardından olağanüstü genel kurul kararı alındı.


Bugün yapılacak olağanüstü genel kurulda Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tek aday olacak. Böylece 155 yıllık tarihinde Kızılay'a ilk kez bir kadın başkanlık edecek.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olağanüstü genel kurula bir video mesaj gönderdi.


Erdoğan mesajında, "Kızılay siyasi çıkar hesaplarıyla yıpratılmamalı" ifadelerini kullandı.
"KIZILAY OLAĞANÜSTÜ ÇABA HARCADI"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'ın ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldığını kaydeden Erdoğan, "Fedakarlık timsali Kızlay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelere yalnız olmadıklarını hissetirmek için gerçekten olağanüsütü çaba harcadı." dedi.


Erdoğan, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz, Kızılay'ın bu gayretlerinin en yakın şahididir." diye konuştu.



Türk Kızılayına sahip çıkmanın 85 milyonun görevi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

"Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay'ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanı
#Kızılay
39 dakika önce
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