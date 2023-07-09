Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay siyasi çıkar hesaplarıyla yıpratılmamalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kızılay Genel Kurulunda konuşmasında Erdoğan, “Bir grup gönüllü ve fedakar doktor tarafından yaralı ve hasta askerlere bakmak için kurulan cemiyetle başlayan Hilal-i Ahmer'le bu süreç adeta Kızılay'ın bir hikayesi oldu. Savaş meydanlarında bu adeta şekillendi. Kızılay aslında gazi bir kurumdur" dedi.