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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatarı kabul etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.

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