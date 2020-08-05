Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleşiyor.
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