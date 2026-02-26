Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

18:1326/02/2026, Perşembe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel’i kabul etti.

