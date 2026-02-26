Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da eşlik etti.