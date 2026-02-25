Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korkakça laikliğin arkasına saklanıyorlar





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Gazze'ye insani yardım girişinde güçlük çekiliyor.

Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Sendika güvenceleri ve grev hakkını biz kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık.

İşçilerimizin, memurlarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyesini yükseltmek için çaba harcadık.

Kamudaki baş örtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin bir şekilde yararlanabiliyor.

Yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemelerin kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz.

Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri milli iradeye yönelik darbe girişimlerine, cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz.

