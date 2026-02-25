Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korkakça laikliğin arkasına saklanıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korkakça laikliğin arkasına saklanıyorlar

19:5825/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Emek Sofrası Buluşması İftar Programı'nda konuştu. Son dönemde 'laiklik' kavramı üzerinden yürütülen algı operasyonlarına tepki gösteren Erdoğan, "Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıyorlar." dedi. Söz konusu kesimin cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Gazze'ye insani yardım girişinde güçlük çekiliyor.

Yıllardır bizden önceki siyasilerin vaatlerinden öteye gitmeyen alanlarda devrim niteliğinde adımlar attık.

Sendika güvenceleri ve grev hakkını biz kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık.

İşçilerimizin, memurlarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyesini yükseltmek için çaba harcadık.

Kamudaki baş örtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

Kamu çalışanlarımız artık cuma izni, hac izni gibi haklardan tam ve etkin bir şekilde yararlanabiliyor.

Yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemelerin kimi çevreleri ciddi manada rahatsız ettiğini görüyoruz.

Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri milli iradeye yönelik darbe girişimlerine, cuntacılara sivil alanlarda tetikçilik yapma dışında hiçbir görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi içlerine sindiremeyen, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına sadece gülüp geçiyoruz.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Beştepe Millet Sergi Salonu
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#İftar
#Emek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu? 2026 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Son dakika gelişmeler