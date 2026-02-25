Netanyahu'nun 'yeni bölgesel eksen' planı: Şii ve Müslüman Kardeşler hedefte

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem "Şii eksenine" hem de Müslüman Kardeşler'in "Sünni eksenine" karşı çok sayıda ülkeyle yeni bir bölgesel ittifak kurmak için çalıştıklarını açıkladı. Netanyahu, bu karşı eksenin İsrail’in gelecekteki güvenliği için hayati önem taşıdığını savundu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, çok sayıda ülkeyle İran'a ve Müslüman Kardeşlere karşı yeni bir bölgesel eksen oluşturmak için çalıştıklarını iddia etti.
Netanyahu, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) yöneticileriyle yaptığı buluşmada konuştu.
Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin 25-26 Şubat'ta İsrail'e yapacağı ziyarete atıf yaparak bu ülkelerden bazılarının liderlerinin İsrail'i ziyaret ettiğini söyleyen Netanyahu, çok sayıda ülkeden oluşabilecek bu karşı eksenin bazı muhtemel ülkelerini de kendilerinin ziyaret ettiğini kaydetti.
Gazze konusu
Netanyahu, Gazze konusuna da değinerek Barış Kurulu ile Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze'nin askerden arındırılması konusunda anlaşmaya vardıklarını ileri sürdü.