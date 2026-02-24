Siyonistlerden medyaya çökme operasyonu: İsrail destekçisi Oracle'da şimdiki hedef Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak için sunduğu revize edilmiş teklifi incelediğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Paramount'un Warner Bros. Discovery'nin tedavüldeki tüm adi hisselerini satın almak üzere sunduğu revize edilmiş teklifin alındığı belirtildi.

Söz konusu teklifin mali ve hukuk danışmanlarıyla istişare edilerek incelendiği aktarılan açıklamada, yönetim kurulunun incelemesinin ardından hissedarların bilgilendirileceği kaydedildi.

Açıklamada, Netflix ile daha önce varılan birleşme anlaşmasının yürürlükte kalmaya devam ettiği ve yönetim kurulunun Netflix işlemi lehine olan tavsiyesini sürdürdüğü ifade edildi.

Paramount teklifinin görüşülmesi için 7 günlük süre tanınmıştı

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

Bunun üzerine Paramount 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount, 10 Şubat'ta teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti.

Warner Bros. Discovery ise 17 Şubat'ta Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurmuştu.

TikTok, İsrail destekçisi Oracle'ın elinde

Bu satın alma yarışı yalnızca şirketler arası bir rekabet olarak değil, küresel medya gücünün hangi aktörlerin elinde toplanacağına dair daha geniş bir tartışmanın parçası olarak görülüyor.

Paramount Skydance’in arkasındaki isim olan David Ellison ve ailesinin son dönemde medya, teknoloji ve içerik üretimi alanlarında art arda yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor.

İsrail’e olan hayranlığı ve yatırımlarıyla öne çıkan Ellison ailesi, sinema ve televizyonun yanı sıra haber ve dijital platformlarda da etkisini artırıyor. Paramount ve CBS gibi köklü medya kuruluşlarının kontrolünün yanı sıra farklı yayın organları ve sosyal medya alanındaki girişimler, tek merkezli bir medya gücü oluştuğu yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yılın eylül ayında Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok’un ülke içindeki faaliyetlerinin Amerikan yatırımcılara devredilmesinin önünü açan başkanlık kararını imzalamıştı.

Çinli sosyal medya platformu TikTok’u, ABD’de, yasaklanmaması karşılığında Oracle'ın kurucusu ve CEO’su Larry Ellison, Dell'in kurucusu ve CEO'su Michael Dell, medya grubu News Corp'un kurucusu ve Başkanı Rupert Murdoch devralıyor. Platformun algoritması, Amerikan kontrolünde olacak.

Netanyahu'nun sıradaki hedefi X

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, artan İsrail karşıtlığı nedeniyle TikTok'un kontrolünün kendi ellerinde olmasını istemiş ve Trump da bu doğrultuda adım atmıştı.

Öte yandan sosyal medyanın yeni "savaş aracı" olduğunu söyleyen Netanyahu, ABD operasyonlarında İsrail'e desteğiyle bilinen Oracle şirketinin rol oynayacağı açıklanan TikTok'tan sonra sıranın Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda olduğunu belirtmişti.

Netanyahu, eylülde, TikTok anlaşmasını "şu anda yapılan en önemli satın alma" olarak nitelendirmiş, sosyal medyayı "İsrail'in en önemli silahı" olarak tanımlamıştı.

Özellikle içerik üretiminde İsrail yanlısı bir yönelim ile belirli siyasi ve ideolojik yaklaşımların öne çıkarılabileceğine dair tartışmalar, Hollywood’daki bazı projeler ve yönetim tercihleri üzerinden daha görünür hale gelmiş durumda. Sektördeki bu hızlı genişleme, medya sahipliği ile içerik yönlendirme gücü arasındaki ilişkinin daha fazla sorgulanmasına neden oluyor.

İsrail destekçisi teknoloji şirketi Oracle üzerinden sosyal medya alanına yönelik hamleler de bu tabloyu tamamlayan unsurlar arasında gösteriliyor. Bu gelişmelerin hayata geçmesi halinde, televizyon, sinema, haber ve dijital platformların önemli bir bölümünün aynı güç odağı etrafında şekillenebileceği ifade ediliyor.







