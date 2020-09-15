Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Microsoft çekildi TikTokun yeni talibi Oracle
MOBİL

Microsoft çekildi: TikTok'un yeni talibi Oracle

Çinli ByteDance firmasının sahibi olduğu TikTok konusunda ABD yönetimi geri adım atmıyor. Microsoft'un TikTok'u satın almaktan vazgeçmesi üzerine şimdi de Oracle'ın teklifi inceleniyor.

Haber Merkezi AA
TikTok'un yeni talibi Oracle
TikTok'un yeni talibi Oracle

TikTok'un, ABD'li bir şirket tarafından satın alınması konusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarını almak için ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın sunduğu teklifin bu hafta inceleneceğini bildirdi.

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

  • Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi amacıyla geçen hafta senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin "yeterli olmadığı" gerekçesiyle engellenmesinin ardından hala bir anlaşma yapılabileceğini belirten Mnuchin, bunun üzerinde çalışmaya devam edeceğini ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye pazarlık için her zaman müsait olduğunu ilettiğini ifade etti.

Mnuchin, bütçe açığı ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bilançosuna ilişkin endişelerin Kovid-19'a yönelik teşvik paketinin önüne geçmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bütçe açığı veya Fed'in bilançosunu düşürme konusunda endişe etme zamanı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Reuters
Arşiv

Oracle'ın TikTok'a teklifini iletti

Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD operasyonlarının satışına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mnuchin, ABD'deki operasyonlarının ABD'li bir şirkete satılması için TikTok'a verilen sürenin 20 Eylül'de dolacağını aktardı.

  • TikTok'un ABD operasyonları için Oracle'dan hafta sonu bir teklif aldıklarını belirten Mnuchin, "Bu hafta bunu inceleyeceğiz ardından başkana bir tavsiyede bulunacak ve onunla birlikte gözden geçireceğiz." dedi.

Mnuchin, ulusal güvenliğin kendileri için kritik bir faktör olduğunu vurgulayarak, "Hem Microsoft hem de Oracle'a çok güveniyoruz. Onlar Oracle'ı seçti. Temsil edip edemeyeceklerini görmek için teknik ekiplerimizle birlikte inceleyeceğiz." diye konuştu.

Hazine Bakanı Mnuchin'in değerlendirmelerinin ardından Oracle da bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada, Mnuchin'in açıklamaları doğrulanırken, Oracle'ın "güvenilir teknoloji sağlayıcısı" olarak hizmet edeceği bildirildi.

TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak
TEKNOLOJİ
TikTok'un ABD operasyonları Microsoft'a satılmayacak

TikTok'un ABD operasyonlarının dün Microsoft'a satılmayacağı açıklanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacaklarını duyurmuştu.

  • Aynı gün ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft'tan yapılan açıklamada, Çinli ByteDance şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunun satın alınması için görüşmelerde bulunulduğu kaydedilmişti.

Son olarak Microsoft'tan dün yapılan açıklamada, ByteDance'in TikTok’un ABD operasyonlarını Microsoft'a satmayacağını şirkete bildirdiği aktarılmıştı.

TikTok'un zamanı doluyor
TEKNOLOJİ
TikTok'un zamanı doluyor
Abone Ol Google News
Biz de yolcu taşıyalım

Biz de yolcu taşıyalım

​Yasak sonrası toplu taşıma için iki sürpriz çağrı.
Dış politikada büyük onur

Dış politikada büyük onur

Bozkır, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini bugün devralıyor.
Lozan Antlaşmasının dengesi bozuldu: Türkiye diplomatik ve askeri hamlelerle anlaşmayı ihya etmeli

28 ilde<br>FETÖ operasyonu

28 ilde
FETÖ operasyonu

​66 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
Spekülatörler devrede!

Spekülatörler devrede!

Fiyatlar yükselecek söylemlerine inanmayın.
Koronavirüs<br>son olmayacak

Koronavirüs
son olmayacak

DSÖ uyardı: Bu korku tellallığı değil, eylem çağrısı.

Atatürk<br>CHP'yi böldü

Atatürk
CHP'yi böldü

​Canan Kaftancıoğlu'nun sözleri sonrası CHP birbirine girdi.
Görürseniz<br>kayda alın!

Görürseniz
kayda alın!

​ABD'den sonra Japonya'dan da UFO talimatı.
ABD Türkiye'yi çevreliyor

ABD Türkiye'yi çevreliyor

​​Rumların ambargosunu kaldıran ABD, Türkiye'ye karşı yeni bir adım atıyor.
Midilli hapishanesi

Midilli hapishanesi

​Yunan hükümeti sığınmacılara ana kara yolunu kapadı.
Osman<br>Amca'yı kaybettik

Osman
Amca'yı kaybettik

Bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı ile ebediyete uğurlanacak.
Geri adım yok

Geri adım yok

​Oruç Reis bakım sonrasında faaliyetlerine devam edecek.
Savaşta<br>bile dokunulmaz

Savaşta
bile dokunulmaz

​Alçak saldırıda Düzce Kızılay görevlisi şehit oldu, 2 Kızılay personeli de yaralandı.
Çıbanbaşı<br>Zayed rezil oldu

Çıbanbaşı
Zayed rezil oldu

​İsrail TV'sinde kliple normalleşme dalgası.
Hobi için<br>parçalamaya son

Hobi için
parçalamaya son

​Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak.
Yeni baroya<br>e-imza engeli

Yeni baroya
e-imza engeli

​İkinci baro için bir araya gelen hukuk dernekleri karara tepki gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.