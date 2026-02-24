İsrail'den Lübnan'a altyapı saldırısı uyarısı: Yeni maceralara atılmayın

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Hizbullah'ın olası bir ABD-İran savaşına dahil olması durumunda İsrail'in Lübnan'ın altyapısını hedef alabileceğine dair ciddi uyarılar aldıklarını açıkladı. Recci, Hizbullah’ı ülkeyi yıkıma sürükleyecek "yeni maceralara" atılmamaya çağırdı.
Bakan Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.
Recci, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail’in Lübnan’ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını dile getirerek, ülkesinin bunu önlemek için tüm imkanlarıyla çalıştığını belirtti.
Recci, açıklamasında, uyarının kim tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir detaya yer vermedi.
"İran'la savaşa karşıyız"
ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Beyrut’taki büyükelçilik personeli ve aile fertlerine, başkentte güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Lübnan’dan ayrılmaları talimatı vermişti.
İran ile ABD arasındaki müzakereler
İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.
Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.
ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.