İsrail'den Lübnan'a altyapı saldırısı uyarısı: Yeni maceralara atılmayın

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail’in Lübnan’ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını bildirdi.

Bakan Recci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Recci, ülkesinin, Hizbullah’ın ABD ile İran arasında çıkabilecek olası bir savaşa katılması halinde İsrail’in Lübnan’ın altyapısını hedef alabileceği yönünde uyarılar aldığını dile getirerek, ülkesinin bunu önlemek için tüm imkanlarıyla çalıştığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Recci, "Hizbullah’ın yeni bir maceraya atılmamasını ve Lübnan’ı ilave bir yıkımdan uzak tutmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Recci, açıklamasında, uyarının kim tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir detaya yer vermedi.





"İran'la savaşa karşıyız"

Bu açıklama ve uyarıların, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım’ın, İran’ın ABD veya İsrail tarafından saldırıya uğraması halinde örgütün “tarafsız kalmayacağı” yönündeki açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Beyrut’taki büyükelçilik personeli ve aile fertlerine, başkentte güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle Lübnan’dan ayrılmaları talimatı vermişti.

Gelişmeler, ABD’nin İsrail’in teşvikiyle Orta Doğu’daki askeri varlığını artırdığı ve İran’ı nükleer ve füze programlarından ve bölgedeki “vekillerinden” vazgeçirmeyi amaçlayan askeri seçenekleri gündeme getirdiği bir dönemde yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Genelkurmay Başkanı Dan Caine'in "İran'la savaşa karşı olduğu" yönündeki iddiaların tamamen yalan olduğunu belirtmiş, "anlaşma sağlanamaması halinde İran için sonucun kötü olacağı" uyarısında bulunmuştu.





İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da 6 Şubat'ta yeniden yapılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu 18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

ABD ile İran arasındaki heyetlerin 26 Şubat'ta yine Cenevre'de bir araya gelmesi bekleniyor.







