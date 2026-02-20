Türkiye’den Trablusşam’a 100 prefabrik konut desteği

Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem
Türkiye, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam şehrinde felaketten etkilenen ailelere destek kapsamında 100 prefabrik konut kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Trablusşam ve Kuzey Lübnan Vali Vekili İman er-Rafi, Trablus Belediye Başkanı Abdülhamid Kerime ve Feyha Belediyeler Birliği Başkanı Vail Zümerli’nin katılımıyla valilik makamında toplantı düzenlendi.
