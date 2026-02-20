Yeni Şafak
Türkiye’den Trablusşam’a 100 prefabrik konut desteği

19:5420/02/2026, Cuma
AA
Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem
Türkiye, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da felaketten etkilenen aileler için 100 prefabrik konut kurmaya hazırlanıyor. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve Lübnanlı yetkililerin katıldığı toplantıda, insani yardım projesinin detayları ve bölgedeki ailelere verilecek destek kapsamı kararlaştırıldı.

Türkiye, Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam şehrinde felaketten etkilenen ailelere destek kapsamında 100 prefabrik konut kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Trablusşam ve Kuzey Lübnan Vali Vekili İman er-Rafi, Trablus Belediye Başkanı Abdülhamid Kerime ve Feyha Belediyeler Birliği Başkanı Vail Zümerli’nin katılımıyla valilik makamında toplantı düzenlendi.



