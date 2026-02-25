Yeni Şafak
Netanyahu ile Modi Osmanlı'yı hedef alıp birbirlerini övdü: Hindistan Başbakanı'nı ayakta alkışladılar

Semih Bozkuş
21:0925/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Modi, Knesset’te İsrail’i övdü, Netanyahu Osmanlı’yı hedef aldı.
Modi, Knesset’te İsrail’i övdü, Netanyahu Osmanlı’yı hedef aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsrail’e yaptığı resmi ziyarette Knesset’te konuştu. Modi’nin İsrail’i öven sözleri sırasında parlamentonun tamamı ayakta alkışladı ve Knesset'te “Modi!” tezahüratları yapıldı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Osmanlı dönemine gönderme yaparak kendilerinin özgürlükleri için Hintli askerlerin cesur mücadele verdiğini savundu.

En son ziyaretini 2017 yılında yapan Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün İsrail'e geldi.

İki gün sürecek resmi ziyareti için İsrail'in başkenti Tel Aviv'e giden Modi, İsrail meclisi "Knesset"te konuşma yaptı.

Knesset Modi'yi ayakta alkışladı

Knesset'te, Modi'nin konuşma yapmaya hazırlanmasıyla birlikte senkronize alkışlar başlarken, "Modi!" tezahüratları yapıldı.

Hindistan Başbakanı'nın konuşması için kürsüye davet edilmesinin ardından ise muhalefet milletvekillerinin bir kısmı protesto ederek salonu terk etti.

Bu gelişmelerin ardından konuşmasına başlayan Modi, İsrail'i öven ve methiyeler düzen açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında, "Yaşasın İsrail halkı." diyen Modi, tüm İsrail parlamentosu tarafından ayakta alkışlandı.

İsrail'in acılarını paylaştıklarını söyleyen Modi, "Hindistan, şu anda ve gelecekte de İsrail'in yanında tam bir inançla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Hindistan Başbakanı, ülkesinin Abraham Anlaşmalarına destek verdiğini belirterek bölgesel barış ve istikrarı destekleyeceklerini savundu.

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine atıf yapan Modi, "Hindistan'ı Arap Yarımadası üzerinden Hayfa Limanı'na ve oradan da Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayacak bir deniz ve kara koridoru geliştiriyoruz." dedi.

Netanyahu Osmanlı'yı hedef aldı

Knesset'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da konuşma yaptı.

1. Dünya Savaşı'nda bölge toprakları Osmanlı himayesindeyken, özgürleşmelerine yardım edenler arasında İngiliz Ordusu'nun var olduğunu belirtti.

'Aslanlar gibi savaşan' cesur Hintlilerin de yer aldığını ifade eden Netanyahu, "Kuvvetler püskürtüldüğünde kim ileri atıldı? Hintli komutanlar. Bizim için canını verdiler." dedi.

Edi Rama da Netanyahu'yu Knesset'te övmüştü

Modi'nin İsrail'e methiyeler düzmesi akıllara Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı getirdi.

Rama, İsrail parlamentosunda yaptığı konuşmasında Netanyahu'yu dakikalarca övmüş, "Eğer Mossad sizi henüz bilgilendirmediyse, ben söyleyebilirim: dizlerim titriyor. Dünyanın en iyi beş konuşmacısından biri olarak gördüğüm, Başbakan Netanyahu'nun önünde konuşmak zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.



#Narendra Modi
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Hindistan
#Osmanlı
