KKTC Başbakanı Üstel: Türkiye olmasaydı biz de Gazze'deki zulümleri yaşayacaktık

11:3925/01/2026, Pazar
G: 25/01/2026, Pazar
AA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, dünyanın Gazze’de yaşanan katliama seyirci kaldığına dikkat çekerek, “Bizim, eğer anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı, biz de aynı baskıları ve Rum’un hunharca katliamlarını aynı şekilde yaşayacaktık” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'den gelen gazetecilerle bir otelde buluşarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Üstel, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından sosyal ve ekonomik açıdan girdikleri mücadelede Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman destek verdiğini, buna karşın Kıbrıs Türkü'nün her zaman Avrupa'dan ve dünyadan dışlandığını dile getirdi.

"Türkiye'nin destekleriyle hepsini aşıyoruz"

Rum tarafının, KKTC ekonomisinin kalkınması, insanının daha rahat ve ferah yaşamasını engellemek için birtakım engeller çıkardığını bildiren Üstel,
"Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bütün engelleri anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle aşıyoruz, aşmaya da devam edeceğiz"
diye konuştu.

"Türkiye olmasaydı biz de aynı zulümleri yaşayacaktık"

Dünya Gazze’deki katliama sessiz kalırken yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaşananlara itiraz ettiğini belirten Üstel,
"Dünya üç maymunu oynuyor ve sessiz kalıyor. Bir tek ses çıkaran Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Eğer anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmasaydı biz de aynı baskıları, zulümleri ve Rum'un hunharca katliamlarını aynı şekilde yaşayacaktık. Rum'un bu kadar ileri gidememesi, Türkiye Cumhuriyeti'nden aldığımız büyük destekten dolayı. Yoksa bugün belki de Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerdi"
ifadelerini kullandı.


