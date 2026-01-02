Kıbrıs gayrimenkulü yatırımcıyı cezbediyor

Kıbrıs’ta gelişen inşaat sektörü, yeni projeler ve yasal düzenlemelerle birlikte yatırımcıya daha güvenli ve öngörülebilir bir zemin sunuyor. Döviz getirisi, güçlü kira talebi ve artan yabancı ilgisi, 2026’da da Kıbrıs gayrimenkul piyasasının büyüme potansiyelini koruyacağını gösteriyor. SOA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Artukoğlu, 2025 gayrimenkul piyasası ve 2026 beklentilerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “2025 yılı, gayrimenkul sektöründe tüm zorluklara rağmen yatırımcının ilgisini koruduğu bir yıl oldu. Özellikle Kıbrıs, döviz bazlı getirisi ve sürdürülebilir kira potansiyeliyle öne çıktı. Artık Kıbrıs sadece alternatif bir pazar değil, stratejik bir yatırım merkezi konumunda. 2026’da daha dengeli, seçici ve kaliteli projelerin öne çıktığı bir piyasa yapısı bekliyoruz. SOA Holding olarak yatırımcılara güvenli, şeffaf ve uzun vadeli değer sunan projeler geliştirmeye devam ediyoruz.”

İlgi 2026'da da sürecek

İngiliz Sterlini üzerinden yüzde 7–10 aralığında seyreden yıllık kira getirileri, Kıbrıs’ı yatırımcılar için güçlü ve istikrarlı bir alternatif haline getiriyor. Son dönemde konut fiyatlarında görülen yüzde 30–40 seviyesindeki artış, bölgenin yalnızca yazlık bir destinasyon değil, uzun vadeli yatırım odağı olarak konumlandığını ortaya koyuyor. Devam eden inşaat yatırımları, artan proje sayısı ve yapılan yasal düzenlemeler piyasayı daha öngörülebilir kılarken; güçlü kira talebi ve yabancı yatırımcı ilgisinin 2026’da da sürmesi bekleniyor. Ankara Merkezli SOA Holding ise Kıbrıs’ta geliştirdiği projelerle, yatırımcılara kısa vadeli kazançtan çok döviz bazlı gelir ve kalıcı değer artışını birlikte sunan sürdürülebilir fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

SOA Holding hakkında

SOA Holding; inşaat, arsa geliştirme ve enerji gibi stratejik sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üretmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Kuruluşundan bu yana kalite, güven ve şeffaflık ilkeleriyle hareket eden şirket, hayata geçirdiği yatırımlarla bulunduğu sektörlerde değer yaratan ve standart belirleyen bir konuma ulaşmıştır. SOA Holding, geliştirdiği projelerde uzun vadeli bakış açısını benimseyerek yatırımcılarına güvenilir, sürdürülebilir ve yüksek potansiyelli fırsatlar sunmayı hedeflemektedir.















