Kara yollarında düzenleme: 58 bin hız levhası kaldırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yollarındaki hız sınırlarını belirleyen işaretlerin sadeleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında 58 bin 246 levhanın kaldırıldığını açıkladı. Uraloğlu, kaldırılan işaretlerin yüzde 60’ını oluşturan 35 bin 247 hız levhasının uygulamadan çıkarıldığını belirterek, bu düzenlemelerle birlikte 68 bin 579 kilometrelik yol ağında planlanan tüm çalışmaların tamamlandığını bildirdi.
Uraloğlu, yazılı açıklamasında, ülke genelinde kara yollarında hız sınırını belirleyen işaretlemelerde sadeleştirmeye gidilmesi ve yeknesaklığın sağlanması için çalışma yürüttüklerini belirtti.
"Kara Yollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri bakanlıkları arasında bir protokol imzalandığını ifade etti.
Uraloğlu, bu protokol kapsamında yürütülen çalışmalarla trafik işaret levhalarının, "mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalı" ilkesi doğrultusunda standardize edildiğini belirtti.
58 bin 246 levha kaldırıldı
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluk alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti: