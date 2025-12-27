Bakan Uraloğlu tarih verdi: Amanos Tünelleri’nin temeli Mart’ta atılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Hatay’da düzenlenen 455 Bininci Konut Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.





“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Bakan Uraloğlu, geride kalanlara ise sabır ve başsağlığı temennilerinde bulundu.





DEPREMİN MERKEZİNDE SEFERBERLİK RUHU





Bakan Uraloğlu, Hatay’ın binlerce yıllık tarihiyle, medeniyetleri buluşturan kimliğiyle ve kardeşliğin sembolü olan yapısıyla Türkiye’nin birlik ve beraberliğini en güzel şekilde yansıtan şehirlerinden biri olduğunu ifade etti.





“455 Bin Konut Tamam” programıyla da Hatay’ı yalnız bırakmadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Bu kadim şehri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik, kaldırdık çok şükür. Her kimin emeği varsa Allah ondan razı olsun. Elbette başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere… O hedef gösterdi, irade koydu ortaya.” diye konuştu.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve diğer tüm Bakanlıklarla birlikte Bakanlık olarak üzerlerine düşen görevi bir seferberlik ruhuyla Hatay’da hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:





“Burada bugün yalnızca bir anahtar teslim töreni yapmıyoruz. Bugün, kaybın karşısında umudu ortaya koyuyoruz; bugün, yarım kalan hayatları yeniden devam ettiriyoruz; geleceğimizi hep birlikte inşa ediyoruz. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızı yorulmak bilmeden devam ettiriyoruz.”





87 MİLYARLIK YATIRIM VE AMANOS MÜJDESİ





Hatay’ın ulaşım ve haberleşme altyapısında birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 23 yılda Hatay’da Bakanlık olarak yaklaşık 87 milyar liralık yatırımı hayata geçirdiklerini kaydetti.





İskenderun-Antakya Otoyolu’nda çalışmaların başladığını anımsatan Uraloğlu, “Amanos Tünellerinde de çalışmalara Mart ayında temelini atarak başlıyoruz. Hatay’a ne lazımsa biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmaya devam edeceğiz.” dedi.



