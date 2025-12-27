Asrın inşası Türkiye'nin başarısı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da 455 bininci afet konutunun anahtarını teslim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da 455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Erdoğan, "Hükümetimizin enkazın altında kalmasını bekleyen vatan ve millet düşmanlarının sözlerine aldırmadan sadece işimize odaklandık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Karşımdaki topluluğu bugün farklı görüyorum. Gönlümüzde ayrı bir yeri olan Hatay'ımızda sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Adıyaman ve Ankara'da. Deprem bölgesinde bizleri takip eden her vatandaşıma buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Bugün birbirinden farklı değerlerin bir araya yaşadığı Hatay'dayız.

"Zorlukları birlikte aştık"

Deprem sonrası süreçte vatandaşların desteğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, en zor şartlarda dahi milletin kendilerine güvendiğini ifade etti.

Yaraların sarılması için tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma sergilendiğini belirten Erdoğan, "Siz bize güvendiniz, bize inandınız. En zor şartlarda dualarınızla, oylarınızla bize destek oldunuz. Biz de bugüne kadar size layık olabilmek adına ne gerekiyorsa yaptık. Hatay'ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık. Zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık" şeklinde konuştu.

"Tüm sabotajlara rağmen bugünlere gelmeyi başardık"

Hatay’ın bize duyduğu güveni boşa çıkarmamak için gece gündüz çalıştık; zorlukları birlikte aştık, badireleri beraber atlattık, yaralarımızı sabırla, şefkatle ve tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışmayla beraberce sardık. Şunu bugün büyük bir gururla ifade etmek istiyorum: 23 yıl boyunca Allah’a emanetinize ihanet etmedik, size ve aziz milletimize mahcup olmadık. Tüm sabotaj girişimlerine, tüm karalama teşebbüslerine rağmen sizden aldığımız güçle bugünlere gelmeyi başardık. İşte bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde yine sizin karşınızdayız; sözlerimizi tutmanın onuru, kıvancı ve elbette sonsuz bahtiyarlığıyla sizin ve aziz milletimizin huzurundayız. Bunun için Cenab-ı Allah’a binlerce kez hamd ediyorum. Şahsıma, iktidar ve ittifakımıza sizlerin huzuruna böyle çıkmayı nasip eden Rabbime hamdolsun.

"Bedava ev sözü verenler ortada yok biz buradayız"

Hatırlarsanız, 6 Şubat’ta insanımız acı içindeyken buralara gelip ahkâm kesenler vardı; seçimlerde bedava ev sözü verenler vardı; enkazların önünde selfie çekip sosyal medyadan atanlar vardı; afet dedelerimizin üzüntüsünü iştenlikle paylaşmak yerine deprem turisti gibi ortalıkta dolananlar vardı; “Hükümet bu enkazın altında kalır.” diyerek tüm umutlarını bizim başarısız olmamıza bağlayanlar vardı; yalan ve yanlış haberlerle ortalığı karıştırmaya çalışan provokatörler vardı. Gençler, biz canımızı dişimize takıp yaraları sarmak için ter dökerken yüzyılın felaketini istismar eden vicdansızlar vardı. Sırf seçimlerde oy vermediler diye depremzedelerimize hakaret edenler, konakladıkları misafirhanelerden kovanlar vardı.

Kardeşlerim, bakın şimdi onların hiçbirisi ortalıkta yok. Deprem turistleri yok, popülizm yapanlar yok, seçim kazanmak uğruna halkımızı vaatlerle tutanlar yok, reyting peşinde koşanlar yok, dezenformasyon yayanlar yok, evleri mültecilere verecek diyenler yok, devletle milleti karşı karşıya getirmeye çalışanların hiçbirisi yok. Biz buradayız. Sizlerle beraberiz. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi sizin yanınızdayız. “Kardeşlik zor günde belli olur.” diyerek afet dedelerimizi bir an bile çaresizliğe terk etmedik. Rabbim ömür verdikçe, bundan sonra da sizi asla yalnız bırakmayacağız.

Şair ne diyor? “Bir değirmendir cihan, Her kimse bekler nöbetim.” Evet… Vaktimizin sınırlı olduğu bu dünyada biz de milletimizin emanetini, kutlu bir nöbeti tutar gibi bekleyeceğiz. Siz bize sahip çıktığınız müddetçe bu milletin başını yere eğdirmeyecek, umutlarını boşa çıkarmayacağız.

İşte bugün, dünyada hemen hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı büyük bir başarıya Hatay’ımızda bizzat tanıklık ediyoruz. Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bin afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yuvalarda, Allah’a hamdolsun; şu güzelliklere bakın, şu binaların güzelliklerine bakın. Yaparsa, yaparsa, yaparsa elhamdülillah bizden, Cumhur İttifakı olarak bu işi başardık. Bu yuvalarda yepyeni bir hayatın sayfasını açacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum.

455 bin 357 konut tamamlandı

Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğimizi söylemiştik. Bugün itibarıyla bu rakamın da üzerine çıkarak, hamdolsun tam 455 bin 357 bağımsız bölümü tamamlamış bulunuyoruz. Yeni konut ve iş yerlerimizin bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri kutluyor, gece gündüz demeden, yedi gün yirmi dört saat çalışan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin gözündeki şu sevinci görmemize vesile olan başta Murat Kurum kardeşimi, mimarlarımızı, mühendislerimizi, işçi kardeşlerimi ve yüklenici firmalarımızı aynı şekilde canı gönülden tebrik ediyor; hepsine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

14 milyon vatandaşımız bu felaketten etkilendi. Binlerce binamız yıkıldı. 150 milyar doları aşan ağır bir faturayla karşılaştık. Endişeye asla kapılmadık. Devlet olarak depremin ilk dakikalarından itibaren harekete geçtik.

Milletçe seferbelik ruhu

Depremzedelerimizin imdadına koştuk. Kumbarasındaki parayı depremzede kardeşine yollayan Muhammet'e kadar 7'den 70'e asrın seferberliğini başlattık. Hükümetimizin enkazın atında kalmasını bekleyen vatan düşmanlarının sözlerine aldırmadan hareket ettik.

Hatay'a altyapı ve Asi Nehir müjdesi

"Defne'de başlayan, Antakya merkez ve Samandağ'ı da içine alan hat boyunca Türkiye'nin en büyük atık su tünelinin inşasına devam ediyoruz. Toplam 1 milyon 30 dekar sulama sahasına sahip Tahtaköprü Barajı ve Reyhanlı sulamaları çalışmaları sürüyor. 180 bin metreküp kapasiteye sahip ileri biyolojik atık su arıtma tesisimizin tamamlanmasıyla birlikte Hatay'ın kanalizasyon problemi çözülmüş, Asi Nehri'nin de kirlilik sorunu ortadan kalkmış olacak."















