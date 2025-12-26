Hatay Havalimanı’nda sona doğru: Bakan Uraloğlu 2026’yı işaret etti

"Hatay, 6 Şubat'ta hepimizi derinden sarsan depremlerden en fazla etkilenen şehirlerimizin başında yer almıştı. Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması sebebiyle kalıcı yüzey deformasyonları ve 1,5 metreye varan kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alan da bu oturmadan etkilenmişti. Ancak biz depremden hemen sonra şunu çok net bir şekilde söyledik, ‘Hatay'ı yalnız bırakmayacağız.’ Öncelikle insani yardım ve tahliye uçaklarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldık. Ardından Hatay Havalimanımızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023'te de yapım çalışmalarına başladık. Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını tamamladık. Tekrardan güçlü bir şekilde ayağa kaldırdığımız Hatay Havalimanımızda bu yılın ilk 11 ayında geçen yıla göre tam yüzde 68'lik artışla 433 bin 348 yolcumuza hizmet sağladık”