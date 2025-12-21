Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: İşte bilet fiyatları

Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: İşte bilet fiyatları

09:5021/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber
Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor.
Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor.

2025-2026 kış sezonunun gözdesi Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi yarın başlıyor.


Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi düzenlenecek.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri ne kadar?

Yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiği seferlerde, Ankara-Kars güzergâhında bilet fiyatları 14 Ocak’a kadar iki kişi için 14 bin lira, Kars-Ankara hattında ise 12 bin liradan satışa sunuluyor.
16 Ocak’tan itibaren Ankara’dan hareket edecek seferlerin fiyatı 17 bin liradan, Kars’tan hareket edecek seferlerin fiyatı ise 15 bin liradan başlayacak.


#Turistik Doğu Ekspresi
#Kars
#Ankara
#Bilet
#Fiyat
#Tren
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASKİ su kesintisi planı: 21 Aralık Ankara’da sular ne zaman saat kaçta gelecek?