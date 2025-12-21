Turistik Doğu Ekspresi seferleri başlıyor: İşte bilet fiyatları

2025-2026 kış sezonunun gözdesi Turistik Doğu Ekspresi, Ankara-Kars hattında yarın yeniden raylara iniyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi’nin 2025-2026 kış sezonundaki ilk seferi yarın başlıyor.
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Karşılıklı olarak haftada iki tren seferi düzenlenecek.
Turistik Doğu Ekspresi biletleri, bireysel satış ve tur paketleri olmak üzere iki ayrı şekilde satışa sunuluyor. Bireysel biletler TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebiliyor.