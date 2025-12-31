Yeni Şafak
Bakan Uraloğlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin paylaşım yaptı: Vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik

15:1731/12/2025, Çarşamba
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin paylaşım yaptı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında, 2026 yılında vergi ve harçların yeniden değerleme oranının altında tutulduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

  • "Bu karar doğrultusunda otoyol ve köprü geçiş ücretlerini vatandaşlarımızın bütçesini gözeterek güncelledik. Daha önce yüzde 18,75 ile 38,98 arasında öngörülen artış oranlarını, yeni düzenlemeyle yüzde 18,75 ile 25,93 aralığında sınırlandırdık. Bu gece yarısı saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'müz tarafından işletilen otoyol ve köprülerde artış oranını yüzde 25,49 olarak belirledik, kamu-özel işbirliği projelerinde ise artış oranlarını yüzde 18,75 yüzde 25,49 aralığında tuttuk. Vatandaşlarımızın refahını önceleyen, ulaşımda erişilebilirliği ve sürdürülebilirliği esas alan bu düzenlemenin aziz milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum."
#Abdulkadir Uraloğlu
#Resmi Gazete
#Köprü
#Otoyol geçiş ücreti
