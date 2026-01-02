Yeni Şafak
Skoda Türkiye’den çalışanlara geleneksel ikramiye ödemesi

14:152/01/2026, Cuma
Otomotiv sektöründe örnek gösterilen Skoda Türkiye, çalışanlarına ikramiye vermeyi bu yıl da ihmal etmedi. İkramiye tutarı açıklanmazken, gelenek bozulmadı. Firma en son çalışanlarına 25 maaş ikramiye almıştı.

Otomotiv sektöründe çalışanlarına verdiği yüksek ikramiyelerle dikkat çeken Škoda Türkiye, bu yıl da bu geleneği sürdürdü. Şirketin Türkiye distribütörü Yüce Auto’nun sahibi Ahmet Yüce’nin 2025 performansını değerlendirmesi üzerine, çalışanlara ikramiye ödemesi yapıldığı öğrenildi.

Son iki yılda personeline 25 ila 29 maaş arasında ikramiye dağıtarak gündeme gelen şirket, bu yılki ödemenin tutarını kamuoyu ile paylaşmadı. 2025 yılı otomotiv pazarında genel bir daralma yaşanmasına rağmen şirket içi performansın bu kararı desteklediği belirtildi.

Gelenek devam edecek

Ahmet Yüce, geçen yıl verdiği bir röportajda ikramiye geleneklerini sürdürmek istediğini ifade etmiş, ancak bundan sonra ödemenin miktarını açıklamayacağını dile getirmişti. Yüce, başarıyı çalışanlarla paylaşmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayarak, “Ömrüm yettiği ve kazancım el verdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vermeye devam edeceğim” açıklamasında bulunmuştu.



