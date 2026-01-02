Türkiye’de bilim dünyasını heyecanlandıran önemli bir keşfe imza atıldı. Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 30 milyon yıl öncesine ait, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelilerinden birine ait fosil bulundu. Keşfin, hem bilimsel hem de kültürel açıdan büyük önem taşıdığı vurgulanırken ‘Paraceratherium’ fosili MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde koruma altına alındı.
Türkiye, paleontoloji alanında ses getiren bir keşifle gündeme geldi. Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde yürütülen jeolojik ve paleontolojik araştırmalarda, yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış dev bir kara memelisine ait fosil gün yüzüne çıkarıldı. Buluntu, dünyanın gelmiş geçmiş en büyük kara memelilerinden biri olarak kabul ediliyor.
Keşif, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Tabiat Tarihi Müzesi ekipleri tarafından yapılan uzun soluklu çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. MTA Tabiat Tarihi Müzesi Müdürü Korhan Çakır başkanlığındaki ekip, Tuzluca Belediyesi’nin daveti üzerine 2019 yılında bölgede kapsamlı incelemelere başladı.
Yaklaşık dört yıl süren kazı ve araştırmalar sırasında bölgede çok sayıda maden yatağına rastlanırken, dev memeliye ait ilk somut bulgu olan kol kemiğinin üst kısmı (humerus) tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde fosilin, nesli tükenmiş ve yaklaşık 30 milyon yıl önce yaşamış dev bir kara memelisine ait olduğu belirlendi.
Dünyanın gelmiş geçmiş en büyüklerinden biri
Uzmanların değerlendirmelerine göre, fosilin ait olduğu canlı yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde. Boyutlarıyla günümüz fillerinden bile daha büyük olduğu belirtilen bu dev canlının, Anadolu’nun milyonlarca yıl önceki ekosistemine dair çok önemli bilgiler sunduğu ifade ediliyor.
Türkiye’de daha önce Çankırı ve Çorum çevresinde de izlerine rastlanan bu dev memeli, Tuzluca’da bulunan fosille birlikte Anadolu’nun paleontolojik zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Keşfin, bilim dünyasının yanı sıra bölgenin turizm ve kültürel değeri açısından da büyük katkı sağlaması bekleniyor.
Bulunan fosiller, incelenmek ve korunmak üzere MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürüldü. Burada çalışmalar hakkında bilgi veren Müze Müdürü Korhan Çakır, “Yaklaşık dört yıldır Tuzluca’da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Dünyanın en büyük kara memelilerinden biri olarak bilinen bu canlının kemiklerini müzemize kazandırdık. Hedefimiz, 2026 yılında bu dev fosili ayağa kaldırarak ziyaretçilerle buluşturmak” dedi.
Uzmanlar tarafından temizlenen ve birleştirilen fosillerin, ilerleyen yıllarda hem MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nin hem de Türkiye’nin en dikkat çekici bilimsel sergilerinden biri olması bekleniyor.