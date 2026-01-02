Bulunan fosiller, incelenmek ve korunmak üzere MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ne götürüldü. Burada çalışmalar hakkında bilgi veren Müze Müdürü Korhan Çakır, “Yaklaşık dört yıldır Tuzluca’da titiz bir çalışma yürütüyoruz. Dünyanın en büyük kara memelilerinden biri olarak bilinen bu canlının kemiklerini müzemize kazandırdık. Hedefimiz, 2026 yılında bu dev fosili ayağa kaldırarak ziyaretçilerle buluşturmak” dedi.