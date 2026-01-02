İslam Memiş'ten 2026'nın ilk bombası geldi: Gram altında 8 bin lira göründü ama 'sakın bel bağlamayın' uyarısı

"Yılın ikinci yarısında altın ve gümüş tarafında rüzgar tersine dönebilir. Biraz daha stabil, dinlenen, kâr satışlarının yoğun olduğu bir dönem bekliyorum. O yüzden bugüne kadar altın gümüş biriktirmiş olan, ev alacak, araba alacak, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların bu yılın ilk yarısını değerlendirmesi gerekiyor. 2026 yılının ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı düşüş olarak bakmak lazım. 2026 yılında altın ve gümüş tarafına çok bel bağlamamak gerekiyor."