Türkiye ile KKTC arasındaki fiber optik protokolü Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında fiber optik altyapının güçlendirilmesine yönelik işbirliği protokolü yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, iki ülke arasında dijital altyapının geliştirilmesi, iletişim kapasitesinin artırılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor. Çalışmaların, KKTC’de dijital dönüşüme ivme kazandırması ve ekonomik faaliyetlere katkı sağlaması bekleniyor.
Türk Telekomdan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlanan kararla KKTC genelinde dijital altyapının güçlendirilmesi ve haberleşme hizmetlerinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren protokolle, dijital çağın altyapısını bölgenin tamamıyla buluşturma hedeflerini yeni bir aşamaya taşıdıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: