Resmi başvuru yapıldı: Ziraat Bankası Suriye'de faaliyete hazırlanıyor

Resmi başvuru yapıldı: Ziraat Bankası Suriye'de faaliyete hazırlanıyor

23:4431/12/2025, Çarşamba
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Suriye’ye yönelik bankacılık planlarını açıkladı.
Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Suriye'ye yönelik bankacılık planlarını açıkladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Suriye’de bankacılık faaliyetlerine başlamak için gerekli yasal prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Bu kapsamda kamu bankasının, şube açılması veya bağlı ortaklık kurulması amacıyla Suriye Merkez Bankası’na resmî başvuruda bulunduğu bildirildi. Çakar, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü ve ekonomik gelişmelerin yakından takip edildiğini vurguladı.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Suriye topraklarında bankacılık faaliyetlerine başlamak için gerekli yasal prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Çakar, kamu bankasının Suriye’de şube açmak veya bağlı ortaklık kurmak amacıyla Suriye Merkez Bankası’na resmi başvuruda bulunduğunu teyit etti.

Çakar, bu adımın ekonomik gelişmeleri yakından takip etme stratejisi doğrultusunda ve ilgili makamlarla koordinasyon içinde atıldığını belirtti. Suriye'de bankacılık faaliyetlerine başlama niyetini resmen beyan eden Ziraat Bankası'nın, ülkedeki bankacılık ilişkilerini güçlendirmek ve gelecekteki olası ortaklıkları değerlendirmek üzere Suriyeli bankalarla görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Yeniden inşada stratejik rol

Suriye makamları, Beşşar Esed yönetiminin devrilmesinin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, 13 yıl süren savaşın ardından ödeme sistemlerini geliştirerek ve bankacılık sektörünü yeniden yapılandırarak ekonomik istikrarı sağlamayı hedefliyor. Suriye'nin yeni yönetimiyle ticari ve ekonomik bağlarını derinleştiren Türkiye, bu süreçte en önemli dış destekçi konumunda bulunuyor. Ziraat Bankası’nın bu girişimiyle, ülkenin yeniden imar sürecini kolaylaştırmayı ve bankacılık mevzuatını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmeyi amaçladığı vurgulanıyor.

Yeni bankaların kurulması planlanıyor

Daha önce El-Arabî El-Cedîd gazetesine konuşan Türk bankacılık kaynakları, Türk bankalarının Suriye'de ticaret, altyapı ve ortak projeleri finanse etmek amacıyla yeni bankalar kurmayı planladığını belirtmişti. Kaynaklar, Ziraat Bankası'nın Suriye'de faaliyet gösteren ilk Türk bankası olabileceğini; Şam, Halep ve diğer ana şehirlerde şubeler açabileceğini, ardından diğer kamu, özel ve katılım bankalarının da bu süreci takip edebileceğini öngörüyor.



