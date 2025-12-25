Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

Suriye yeni para birimini piyasaya sürüyor

18:2325/12/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya (Foto Arşiv)
Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya (Foto Arşiv)

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin kararnamenin yayımlandığını açıkladı. Hasriya yaptığı paylaşımda, "İstikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır." ifadelerini kullandı.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir el-Hasriya, yeni Suriye para biriminin piyasaya sürüleceğini duyurdu.

Suriye Merkez Bankası Başkanı Hasriya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni para biriminin piyasaya sürülmesine ilişkin 2025 tarihli 293 sayılı kararnamenin yayımlandığını açıkladı.

Hasriya, yeni para biriminin yeni bir ekonomik ve parasal dönemin başlangıcını yansıtan önemli bir ulusal dönüm noktası olduğunu kaydetti.


Merkez Bankası Başkanı Hasriya, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Suriye para birimi, kurtuluştan sonraki mali egemenliğimizin bir sembolünü temsil ediyor ve Suriye Merkez Bankasının yönetimi altında, herkesin işbirliğiyle inşa edilen yeni bir aşamanın başlangıcına işaret ediyor.

Bu, kurtuluştan bu yana elde edilenlere eklenen ulusal bir başarı, istikrar ve ekonomik iyileşmeye doğru atılmış sağlam bir adım olacaktır."


Hasriya, yeni para birimine dair detayların 28 Aralık'ta düzenlenecek toplantıyla paylaşılacağını belirtti.



#Para
#Suriye
#Merkez Bankası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSB 1113 işçi alımı başvuruları son gün ne zaman? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı ve şartlar