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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de güzel bir adımın müjdesini vereceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kurban Bayramı'nda KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili konuşan Erdoğan, " KKTC'de güzel bir adımın müjdesini vereceğim, ön çalışmaları bitirdik. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTCde güzel bir adımın müjdesini vereceğim
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasoyfa-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı. Cuma çıkışında kameralar karşısına geçen Erdoğan, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Önümüzdeki hafta yapılacak KKTC ziyareti ile ilgili bilgiler veren Erdoğan, “Geniş bir heyetle KKTC seyahatini gerçekleştireceğiz. Birinci gün KKTC Parlamentosunda Milletvekillerine hitabımız olacak. Bunun yanında KKTC’ye bir müjdemiz var. Müjdeyi orada parlamentoda vermek istiyorum. Şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine KKTC’de her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de geniş bir heyetle yapmak suretiyle Salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Törenlerimizde gerek adaya, gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak. Gerek Ersin beyin, gerek şahsımın mesajları var. Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşmelerimiz var” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak
OYNAT 00:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'de bir müjdem olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Pazartesi günü biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik' dedi.


Rize'deki sel felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize’de yaşanan sel felaketine ilişkin olarak şunları söyledi: “Maalesef Rize’deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere 2 kaybın dışında 6 tane vefatımız var. 3 bakanımız orada. Sürekli kendileri ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD’ımızın çalışması var. Tüm iş makineleri ile oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rize’miz daha doğrusu Doğu Karadeniz’imiz her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya. Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bunda da saatte 202 metreküp yağmur aldı. Çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için yatay olduğu için hep birlikte aşağı doğru iniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki sel felaketiyle ilgili konuştu
OYNAT 01:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki sel felaketiyle ilgili konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Rize'deki sel felaketine değinen Erdoğan, 'Üç Bakanımız biliyorsunuz orada. Sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD'ımızın çalışmasını var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Saatte 202 metreküp yağmur aldı, bununla karşı karşıya kaldı. Çay bitkisi aldığı o yağmurla gübrenin yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Bu da dikey bir kök olmadığı için, onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Kendi dayılarımın yerleri olmak üzere tüm bunlar kaydılar, ciddi manada zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin.'
  • Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız vardı. Şimdi o ağaçlar kalmadı. O ağaçlar söküldü yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibariyle bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere kaydılar. Ciddi zararlar söz konusu. Temennimiz cana bir şey gelmesin ama şu an itibariyle 6 can kaybı var. 2 tane de aranan hemşerilerimiz var”.

15 Temmuz müzesi hayırlı olsun

15 Temmuz’un yıldönümünde uluslar ve uluslararası alanda önemli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, “Dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. Ulusal uluslararası canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13’de 90 bin camimizde selalar okundu. 15 Temmuz itibariyle toplamda 3 bin 876 proje ulusal uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler sergiler anma toplantıları gerçekleştirildi. Bütün bunlardan öte külliyemizin tam karşısında bir 15 Temmuz demokrasi müzesi açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir müze oldu bu. Herhalde şu an Türkiye’de bir ilk bu müze. Onu da Devlet bey ile birlikte geniş bir toplulukla ziyaret ettik. İnanıyorum ki sadece ulusal değil, uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar verecek. İçeriği itibariyle insanı duygulandıran, yergi geldiğinde gözyaşlarına hakim olamadığımız bir müze oldu. Eseri hazırlayan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

15 Temmuz şehitleri için müze: Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı
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15 Temmuz şehitleri için müze: Cumhurbaşkanı Erdoğan açtı

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