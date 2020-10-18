Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.
Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum.
- Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.