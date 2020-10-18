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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTCnin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatarı tebrik etti
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti. Sosyal medya üzerinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ersin Tatar'ı tebrik etti.

  • Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı şahsım ve Türk Milleti adına tebrik ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması için gereken her türlü çabayı göstermeyi sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar
DÜNYA
KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

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