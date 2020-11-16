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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye 2 jeneratör hediye etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyareti kapsamında elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörleri KKTC’ye hediye etti. Hibe edilecek jeneratörler KKTC’nin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar görüşmesinin ardından KKTC lehine birçok önemli kazanım elde edildi. Uzun zamandır elektrik üretiminde kullanılmak üzere alınması planlanan jeneratörler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından KKTC’ye hediye edildi.

Kapalı Maraş'a tarihi ziyaret: Buranın gerçek sahipleri belli
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi ziyaretin ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
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Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır ifadelerini kullandı.
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İşte tarihi ziyaretten kareler...
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Kapalı Maraş'a tarihi ziyaret: Buranın gerçek sahipleri belli
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Buranın gerçek sahipleri bellidir" ifadelerini kullandı.


KKTC'nin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Güney Kıbrıs'tan elektrik ithalatına ihtiyaç duyulmaması için 2 adet 25 Megawatt'lık elektrik jeneratörü hibe edilmesi kararlaştırıldı. Hibe edilecek jeneratörler KKTC’nin elektrik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak. Jeneratörlerin dual sisteme sahip olduğu belirtilirken hem LNG hem de dizel yakıt ile çalıştığı kaydedildi.

KKTC'de tarihi an: Erdoğan ve Bahçeli 46 yıl sonra açılan Maraş'a gitti
GÜNDEM
KKTC'de tarihi an: Erdoğan ve Bahçeli 46 yıl sonra açılan Maraş'a gitti
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