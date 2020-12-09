Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanında basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'dan satır başlıkları:
Türkiye olarak bu haklı mücadeleye destek verdik.
44 gün süren çetin mücadeleler sonucunda hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında dalgalanıyor.
Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıllık adaletsizliğe son verilmesinin sevincini yaşıyor.
Milletimizin tek parti CHP'sinin 1944 yılında Boraltan Köprüsü'nde ülkemize yaşattığı utançtan kurtarmış olduk.
Azerbaycan'a desteğimiz bundan sonra da devam edecektir.
Azerbaycan halkının haklı sevincine ortak olacağız.
Önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız.
(Kılıçdaroğlu'nnun adaylığıyla ilgili) Kılıçdaroğlu aday olacaksa bu partisi için de Türkiye için de isabetli bir karar olur.