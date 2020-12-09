Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aday olacaksa isabetli bir karar olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı’nda açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şanlı Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlattığı saldırıların ardından işgal altındaki Karabağ ve etrafındaki topraklarını kurtarmak üzere başarılı bir harekat gerçekleştirdiğini belirterek, “Bu süreçte Azerbaycan halkı da tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım milletim adına tebrik ediyorum” dedi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'den sonra ilk 5'te yer alan ülkelerden birisi Türkiye'dirhttps://t.co/WWWvHM1iHV REKLAM December 9, 2020

"Tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Yarın Bakü’de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak edeceğini söyleyen Erdoğan, “Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız. Bakü’yü son olarak 25 Şubat 2020 tarihinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı vesilesiyle ziyaret etmiştim. Aradan geçen süre zarfında ikili ilişkilerimizde kaydedilen aşamaları ve mevcut durumu Aliyev ile birlikte ele alacağız. Bu süre içerisinde sık sık telefon diplomasisi ile hep bir arada olduk. Azerbaycan ile savunma sanayi alanındaki iş birliğinden güvenliğe ve terörle mücadeleye, enerjiden ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerimiz mevcuttur.

Azerbaycan’ın kazandığı zafer, ikili ilişkilerimizin ve iş birliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarında yanında yer alacağız. Tüm bu alanlarda iş birliğimizi veya geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edebilecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Azerbaycan’a gerçekleştireceğim ziyaretin tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

OYNAT 00:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması hakkında ilk yorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa, partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.' dedi.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





REKLAM

“Kılıçdaroğlu’nun adaylığı isabetli olur”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘cumhurbaşkanlığı adaylığı’ çıkışını değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Kılıçdaroğlu’nun nasıl bir adım atacağı konusunda bu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklamada vermiş olduğu cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa, gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur.”

GÜNDEM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanlığı adaylığım gündemde değil

“Böyle bir teröristin önünün açılmasına asla izin vermeyiz”

FETÖ ile mücadele ve Selahattin Demirtaş ile ilgili soru üzerine Erdoğan şunları söyledi: “Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil. Biz özellikle Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin bu nokta da varsa sözde hakkını koruyacak değiliz, ki böyle bir şey yok. Ben inanıyorum ki bizim yargımız Selahattin Demirtaş gibi bir teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani’nin faili odur. Diyarbakır’ın faili odur. Yasin Börü’nün faili odur. Bunları görmezden mi geleceğiz. Yargımız bunları görmezden mi gelecek. Biz ne gerekiyorsa sonuna kadar bu mücadeleyi verir ve böyle bir teröristin önünün açılmasına asla yol vermeyiz. Mülkiyet hakları konusunda da durum aynı. Bunların mülkiyet hakkı diye bir şeyi yok ki. Bunların bir kere bu millete ödemesi gereken çok büyük hesapları var. Bunca insanlar öldürüldü, onların mülkiyet hakları he olacak. FETÖ’de aynı şekilde. Bunca insanlar öldürüldü, şu anda İngiltere’de bulunan zat acaba bunun bedelini nasıl ödeyecek. Niye kaçak? Biz bunun mücadelesini veriyoruz, vermeye de aynı şekilde devam edeceğiz.”

REKLAM

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. AB Liderler Zirvesi ile ilgili Erdoğan, 'Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz.' ifadesini kullandı.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi”

Başakşehir maçında hakemin ırkçı söylemine yönelik Erdoğan, “Fransa’daki Başakşehir maçının 13-14’üncü dakikasında meydana gelen bu hadise hakikaten Fransa’nın son dönemlerdeki özellikle ırkçı yaklaşımlarının, ırkçı söylemlerinin yeni bir ifadesidir. Buradaki bu yaklaşım asla affedilemez. Nitekim ben de dün akşam bununla ilgili Twitter hesabımdan açıklamalarımı yaptım ve gerek parti sözcümüz gerek aynı şekilde cumhurbaşkanlığı sözcümüz hepimiz açıklamalarımızı yaptık ve bu duruşu aynı kararlılıkla tabii ki devam ettireceğiz. Dün akşam Başakşehir gerçekten çok kararlı bir duruş sergiledi. Hakemlerin dördünü de değiştirme kararını UEFA verdi ve bu akşam o şekilde bu maçın tekrarını kabul ettiler. Bu akşam maç oynanacak. Fransa maalesef artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi ve temenni ederiz ki bu akşamki bu maç gayet suhuletle biter ve böylece de yola aynı şekilde devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

GÜNDEM Adayım diyemedi en çok alkışı aldı

“İsabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz”

Asgari ücret görüşmeleri hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, “Asgari ücret ile ilgili, bu görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu görüşmeleri işveren kesimiyle, işçi kesimiyle yürütecekler ve bu görüşmelerden sonra tabii durum bizim de önümüze gelecek, ondan sonra adımları birlikte atacağız. Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz” dedi.

OYNAT 00:59 "Selahattin Demirtaş gibi bir teröristin, varsa sözde hakkını koruyacak değiliz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa sözde hakkını koruyacak değiliz. Kobani'nin faili odur. Diyarbakır'ın faili odur. Yasin Börü'nün faili odur. Biz bunları görmezden mi geleceğiz? Yargı, görmezden mi gelecek?' şeklinde konuştu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

GÜNDEM Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geç de olsa doğru bir yola girmiştir

GÜNDEM AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını canı gönülden isteriz

GÜNDEM Adalet Bakanı Gül, TBB Başkanı Feyzioğlu ile görüştü

GÜNDEM Yargı Reformu ile ilgili kanun paketi Meclis'ten geçti

EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

DÜNYA Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Türkiye korkusu böyle bir şey

SPOR Utanç gecesi: PSG - Başakşehir maçında ırkçılık söylemi



