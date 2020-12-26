Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantıyla katıldığı Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Ankara'yı geleceğe hazırlamak için tarihi yatırımlar yaptık.

Yatırımlarımızı engellemek için çalışanlar bu hizmetleri büyük keyifle kullanıyor.

Taciz ve tecavüz furyalarını görmezden gelenlerin ipliğini ortaya çıkarmakta kararlıyız.

Türkiye'yi her alanda projelerle donatırken, birileri çıkıp bunca yatırıma ne gerek var diyordu.

Halkçılık adına halk düşmanlığı peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı geliştirip güzelleştirdik.

Bunca yıldır yapılan tüm engelleri aştık. Ok yaydan çıkmıştır. Hedefimize doğru ilerliyoruz.

Türkiye gerçeğini kabul ettirdiğimize inanıyoruz. Bundan sonra işimiz çok daha kolay olacaktır.

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2021 reformlar yılı olacak. Hazırlanan paketleri hızla hayata geçireceğiz.

Ne Avrupa ne de ABD ile özel bir sıkıntımız yok.

Detaylar geliyor...

TVNET Canlı Yayın ᴴᴰ https://t.co/vtQlahPfjb — TVNET (@tvnet) December 25, 2020

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk etapta 4.5 milyon aşı gelecek