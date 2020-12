Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2021 reformlar yılı olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferans yöntemiyle Ankara-Konya Yolu Gölbaşı Şehir Geçişi'nin açılış törenine katıldı. "Tarımdan sanayiye kadar geniş bir alanda üretim merkezi vasfına sahip Ankara'yı kara, demir ve havayollarıyla tarihi önemde yatırımlar gerçekleştirdik. Ankara-Niğde Otoyolu bunlardan biridir. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas, Ankara-İzmir bu yatırımlardan bazılarıdır" diyerek emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

2021 demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacak

"Türkiye gerçeğini siyasi ve ekonomik olarak kabul ettirdiğimize inanıyorum. Bundan sonra işimiz daha kolay olacaktır. Önümüzde kat etmemiz gereken çok mesafe vardır. Proje ve icraatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çıtayı sürekli yükselterek sürdürüyoruz. 2021 yılı söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.

Ekonomide maruz kaldığımız saldırılar en kısa sürede geride bırakmayı ümit ediyoruz. Yapısal reformları hızlandırarak faiz kur enflasyon şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam temelli bir sistem kurmaya hazırız. Hedeflerimize ulaşabilmemiz neyi nasıl ne şekilde yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız.

"İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler"

Karadeniz'de bulduğumuz doğal gaza sevinemeyecek kadar bir sefil zihniyetten söz ediyoruz. İki yıl sonra altın madenimizi çıkarttığımızı görecekler. Ülkemizin büyüklüğünden insanımızın azminden habersiz bu anlayışa rağmen Türkiye 2023 hedefine ulaşacaktır. Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlerin ve hizmetlerin anlamını salgın döneminde daha iyi görüyoruz. Türkiye bu tarihi dönüşüme altyapı bakımından gelişmiş, siyasi olarak güçlü, ekonomi olarak hazırlıklı olduğu bir dönemde yakalanmıştır. Milletimizle birlikte her engeli aştık. Her zorluğun üstesinden geldik, her sınamadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır, hedefine doğru ilerlemektedir. Biz tüm hesaplarımızı, yatırımlarımızı, projelerimizi buna göre yapıyoruz.

"Taciz ve tecavüzü görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkaracağız"

Halkçılık adına halk düşmanlığı, insan hakları adına sapkınlık peşinde koşanlara rağmen Ankara'yı geliştirdik güzelleştirdik. Buna rağmen kimi eksikler ve yanlışlar yok mudur? Elbette vardır. Ne geçmişlerinde ne de bugünlerinde ülkenin hayrına yaptıkları hiçbir başarıları olmayanları milletimiz gayet iyi tanıyor. Kendi içlerinde taciz, tecavüz ve hırsızlıkları görmezden gelenlerin ipliklerini pazara çıkarmakta kararlıyız. Bu kokuşmuşluğun milletimizden kaçırılmasına müsaade etmeyeceğiz."

