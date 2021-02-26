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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'dan satır başlıkları:

(Ermenistan'da darbe girişimi) Biz darbenin her türlüsüne karşıyız. Yönetim değişikliğini Ermenistan halkına bırakmak lazım.

(Kısıtlamalar hangi illerde esnetilecek?) Lokanta ve kafelerle ilgili kararları pazartesi günü Koronavirüs bilim Kurulu'yla ele alacağız. Pazatesi günü çalışmalar Kabine'ye gelecek ve mutasyonun hangi illerde hangi durumda olduğunu Sağlık Bakanımız sunumunu yapacak ona göre bizler de nasıl tedbirler alabiliriz, kafelerle ilgili nasıl adım atarız bunların kararını pazartesi günü Kabine toplantısında alacağız.

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(Kanal İstanbul projesi) Zaman zaman Boğaz'ın değişik yerlerinde tankerler yandı. Bundan ne muhalefet ne de İBB anlar.

Projemiz hazırdır. Bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz. Dünya hayran hayran izleyecek.

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