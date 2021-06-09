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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Vekillerle yapacağımız kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMIŞ DURUMDALAR"

Dün CHP Genel Başkanı zat çıkmış 'lağım çukuru' iddialarını meclis kürsüsünden tekrarlıyor. Aynı kürsü nice yalanın iftiranın mecrası olarak kullanıldı.

(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

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