Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Suç örgütlerine bel bağladılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Vekillerle yapacağımız kahvaltılı toplantıları 24 Haziran'da yeniden başlatıyoruz. Biri İstiklal Harbi'nde biri 15 Temmuz'da olmak üzere iki defa gazilik ünvanıyla şereflenen Meclisimiz zorlu dönemlerden geçmiştir. Son dönemde Meclisimiz birbiri ardına önemli imtihanları alnının akıyla vermiştir. Biri de 7 Haziran 2015 seçimleridir. 2013'teki Gezi olayları ile başlayan karanlık senaryonun Meclis seçimleriyle 7 Haziran 2015'te karşılaşmıştır. Bu seçimin asla unutulmaması gerekiyor. Kasım 2015'te yenileme seçimi, darbe girişimi, yeni yönetim sistemiyle ilgili halk oylaması, erken seçim, yerel seçim yaşamıştır. Bu dönemde çukur eylemleri ile vatanımızın bütünlüğüne ve ekonomimize saldırılmıştır. Ülkeyi kaosa sürükleme oyununu bozduk.

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Türkiye 2019'dan itibaren gerçekleştirdiği harekatlarla güney sınırlarını güvence altına almıştır. Salgın süreci yoğun dönemi yeni bir seviyeye taşımıştır. Türkiye siyasetten sağlığa kadar tüm sıkıntıların üstesinden gelmiştir. Demokrasimizin işlerliğini ispatladık. En kapsamlı reformları dahi hayata geçirebilmek kapasitemizi gösterdik. Ülkemize dış güçlerin istikamet çizmesine izin vermedik.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. https://t.co/XuGd0v0uHX — Yeni Şafak (@yenisafak) June 9, 2021

"SUÇ ÖRGÜTLERİNE BEL BAĞLAMIŞ DURUMDALAR"

Dün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturan zat 'lağım çukuru' dediği iddiaları Meclis kürsüsünden söylüyor. Aynı kürsü geçmişte FETÖ'nün kumpas projelerine de pervasızca alet edilmişti. Lağım çukuru denen iftiraların ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar.

Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen koltuğunda oturmaya devam edenler bunu kendilerine söylemelidir. AK Parti’yi kirli senaryolara yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Organize suç şebekeleriyle göğüs göğüse mücadele edecek yegane parti biziz.

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OYNAT 00:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçimi kaybedip arsızca koltuklarında oturanlar önce aynaya baksın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evet onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde 'Şu kadar oy alamazsam bırakırım' diyen ama her defasında onuru ayaklar altına alıp arsızca koltuklarında oturmaya devam edenler önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Yolumuzu karanlık mahfillerin kirli senaryolarına göre belirlemedik. Tek pusulamız aziz milletimizdir. Hukuku, adaleti birileri dayattığı için değil milletimiz layık olduğu için en süt seviyede tesis etmenin gayreti içinde olduk. AK Parti'yi kirli senaryoların içine yerleştirme hayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir.

Kişisel ikbal uğruna sürekli tekrarlayan siyasetçileri de bu listeye eklemek gerekiyor. FETÖ'den PKK'ya şimdi de organize suç örgütlerine kadar yeminli millet düşmanlarının malzemelerini Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe ülkemiz adına üzülüyoruz. Örgütler üzerinden sunulan senaryolar üzerine balıklama atlamalarının takdirini milletimize bırakıyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarımız ortadadır.

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AA

"MİLLET AÇMIŞ, BUYURUN SİZ DOYURUVERİN"

Daha geçen hafta Karadeniz'de keşfettiğimiz yeni bir gaz rezervinin müjdesini paylaştık. Yenilenebilir enerjiden petrole kadar her alanda eşi benzeri görülmemiş gelişmelere imza atıyoruz. Filyos Limanı'nın açılışını yaptık aynı gün. Durmuyoruz.

Sözde siyasi parti genel başkanı olarak çıkış konuşanlara bakıyorsunuz, durmadan hep iftira. Millet açmış. Aç olarak dolaşanları buyurun siz de doyuruverin. Biz ne gerekiyorsa imkanları seferber ederek yaptık. Nankörlük parayla değil. Nankörlüğe devam ediyorlar. Milletimizden gayet güzel haberler alıyoruz ama bunlar çıkmış millet aç diyor. Rizeliyim. Trakya'dan bütün şu andaki oradaki üreticilerin çeltik üreticisinin yaklaşımının ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Bundan bihaber olanlar bundan anlamaz ki. Bir diğeri de Millet İttifakı'ndan sende git bir bakıma e yatırımlar yapılıyor, bir bak bakalım belki insafa gelirsin. Yatırımcılarımıza her türlü desteği verdik, veriyoruz.

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Vatandaşlarımızın sağlığını titizlikle kurarken ülkemizin ekonomik görünümüne halel getirmeye önem verdik. Savunma sanayindeki başarılar dünyanın gündemindedir. Daha büyük atılımların içindeyiz. Yerli otomobilimize sahip olma konusundaki çalışmalarımız planlandığı şekilde yürüyor. Turizmde attığımız adımları diline dolayacak kadar çapsız bir anlayışla mücadele ediyoruz.

AA

"AZERBAYCAN'DA İKİNCİ MAÇI ALİYEV KARDEŞİMİZLE İZLEYECEĞİZ"

Önümüzde Türkiye - İtalya maçı var, bunu da çok çok önemsiyoruz. Takımımızın başarıyla dönmesi halinde Azerbaycan'da ikinci maçı Aliyev kardeşimizle izleyeceğiz, programımızı öyle yaptık. Önceki gün AK Gençlik E-Spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Ülkemizden 2165 oyuncumuz ve takımımız iştirak etti. E-spor gibi alanlar 30 yaş altı gençlerimiz arasında yaygınlaşıyor. Gençlerimizin ilgisini yakından takip ediyor, E-spor'un kurumsallaşması için adımları atıyoruz. Fiber hat uzunluğumuzu 460 bin km'ye çıkardık. Ülkemize çağ atlatacak 5G teknolojisini kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız. Fiber hatları daha da uzatacağız. Bizden sonra gelenler bizi geçti. Bu uzunluğu süratle daha da artırmamız lazım.

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Parti kürsülerinden yalan ve iftiraları ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz. Ülkenin hayrına olan her projeyi engellemeye çalışarak da çevrecilik yapılmaz. İstanbul'u ve benzer sıkıntıların yaşandığı diğer şehirlerimizi bu tür insafsızlıklara terk etmedik, etmeyeceğiz.

OYNAT 01:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sporda da gençlerimizi büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir alt yapı oluşturduk AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sporda gençleri büyük başarılara hazırlayacak sağlam bir alt yapı oluşturduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. BiP'te paylaş

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Sayın Kılıçdaroğlu'nu, yandaşlarını dinlediniz. Ne diyorlar; 'Bir eserleri var mı?'... Diyoruz ya gözleri var görmez, kalpleri var anlamaz. Git Marmaray'dan geçiver, hiç mi Avrasya'dan geçmedin, Avrasya'dan geçiver. Ya bu otobanlar. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Ankara'daki havalimanını da biz yaptık. Bunlar saymakla bitmez. Nisibi Köprüsü. Bunlar doğuya falan gitmez, salon sosyetesi olduğu için oralara kadar uzanamazlar. İstanbul - İzmir otobanını biz yapmadık mı, 3 saat 15 dakikaya burayı biz düşürmedik mi? Senin hastane hayatını biliriz biz. SGK başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Biz şu anda bu hastaneleri yaparken bu hastanelerin niçin yapıldığını soruyor. İnsanımızın sağlığı için. bu hastaneler şehir hastanesi. Senin SGK'nın başında olduğun dönemde serum yoktu. Rahmetli Savaş Ay bir programında gündeme getirmiş ve seni de yerin dibine sokmuştu. Bunların neyini anlatayım ya... Ve bu devam edecek. İsteseniz de istemeseniz de devam edecek. Bunlar zillet ittifakının işi değil, Cumhur İttifakı'nın işidir.

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AA

"MARMARA'MIZI MÜSİLAJDAN TEMİZLEYECEĞİZ"

Şimdi gelelim bir başka konuya. Başımızı ağrıtan bir konu. Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. Haliç'i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara'mızı, İstanbul'umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Alınan numuneler TÜBİTAK'ta incelemeye alındı. 700'ü aşan bilim insanı ile geniş katılımlı çalıştay Kocaeli'nde düzenlendi.

Deniz temizliğine ilişkin genelge de Marmara'daki illerimize gönderildi. 15 bölgede temizlik çalışması başladı. Müsilaj meselesine kalıcı çözüm getirmek için strateji planımızı da inşallah 3 ay içinde tamamlıyoruz. Artıma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece'nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz. Partisine bakmaksızın işini yapmayan kurumların eksiğini yapmak bize düşüyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz.

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Kanal İstanbul'un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan bu proje İstanbul'un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Depremi tetikleyeceğinden nice zırva ile engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler.

BM TARAFINDAN ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN BAŞARI HİKAYESİ

Salda Gölü'ndeki su kalitesini de düzenli izliyoruz. Yılda 9 milyar adet su ambalajını geri dönüşüme kazandırıyoruz.

Eşimin öncülüğünde başlayan sıfır atık projesi de BM tarafından ödüle layık görülen bir başarı hikayesine dönüştü. 93 bin kamu binasında hayata geçen bu proje ile ekonomimize 17 milyar liralık neticeler elde edildi. Geri kazanım oranı yüzde 22'ye çıkardık, şimdi yüzde 35'i hedefliyoruz. Bazıları Norveç'e bakmaktan kendi ülkesinde olup bitenleri göremiyor. Millet bahçeleri bile başlı başına bir çevre devrimidir. Çevre bir inanç ve gayret meselesidir.