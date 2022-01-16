Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Gündem

Taksicilerin genel kurulunda gerilim: Başkana kürsüden idam ipi attı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimleri yapılırken adaylardan İrfan Öztürk kürsüde konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya "Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün" diyerek idam ipi attı.