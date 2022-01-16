Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
20 yılda alçak oyunu bozacak imkana sahip olduk. 27 Mayıs vesayet rezilliğinin ilk adımı, Menderes'e sahip çıkılmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
20 yılda alçak oyunu bozacak imkana sahip olduk. 27 Mayıs vesayet rezilliğinin ilk adımı, Menderes'e sahip çıkılmadı.
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