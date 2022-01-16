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AYDIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi' kapsamında, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Ayrıntılar geliyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

20 yılda alçak oyunu bozacak imkana sahip olduk. 27 Mayıs vesayet rezilliğinin ilk adımı, Menderes'e sahip çıkılmadı.

İlk yarıda 3 gol var

İlk yarıda 3 gol var

Mücadelenin canlı anlatımını takip edebilirsiniz.
Valilikler duyurdu

Valilikler duyurdu

​Yarın hangi illerde eğitime kar nedeniyle ara verildi?
Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi

Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.​

​Türkiye'nin 16 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

​Eski kimlik kartını değiştirmeyenler bu habere dikkat.

​Sıfırın altında -20 derece: Yaklaşık 10 bin kişi oraya akın etti

​Ege Denizi'nde şiddetli deprem.

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