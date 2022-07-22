Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da, toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/ABua5LEoWd
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eyüpsultan'da, toplu açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/ABua5LEoWd— Yeni Şafak (@yenisafak) July 22, 2022
41 Ayda 41 Eser
Eyüp Sultan Belediyemizin ilçemize kazandırdığı eser ve hizmetlerin açılışı nedeniyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum.
Bugün burada Eyüp Sultan Belediyemizce tamamlanan yatırım bedeli toplam 456 milyon lirayı bulan 41 ayrı projenin açılışını yapıyoruz.
Eyüp Sultan Camii'mizin etrafındaki sokaklar, yapılar adına yakışır şekilde düzenlendi.
Tahıl koridoru anlaşması
Dolamabahçe’de BM Genel Sekreteri’nin de katılımıyla Rusya-Ukrayna’nın katılımıyla birlikte tarım koridoruyla alakalı sıkıntıları aşarak imzalar atılacak ve bu imzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz.
Bir yandan dünyadaki gelişmeleri ülkemiz lehine çevirmeye çalışırken, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek için tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz.
Ayrıntılar geliyor...