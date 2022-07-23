Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Toplu Açılış Töreni ve Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de Toplu Açılış ve Hızlı Tren Hattı Temel Atma Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/9x8d3TSO1P — Yeni Şafak (@yenisafak) July 23, 2022

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Kayseri'ye gelirken eli boş gelmek olmaz. Açılışını yapacağımız eserlerin güncel yatırım tutarı 30 milyar liraya yatırım. Temelini atacağımız projelerin 24 milyar lirayı buluyor. Bugün Kayseri'ye 54 milyar lira müjdeyle geldik. Kayseri'nin sanayisi, ticareti, Erciyes'i gibi değerlerini mutfağıyla da taçlandırarak kendisine yeni kazanç kapıları açacağından şüphe duymuyorum. Kayseri bugüne kadar bize hep açık ara destek vermiştir. Şehrin gelişimine yapacağı katkıları gördüğümüz için Erciyes Dağı'nın tapusunu şehrimizin yönetimine devretmiştir. Bu şehre yapılan her projenin bizzat takipçisi olduk. Neticelenmesini sağladım. Kayseri'ye söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir iş yoktur.

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Birileri bugün yapacağımız açılışlara ve temel atmalara inanmayıp yalanla, iftira ile işi sulandırmaya çalışacaktır. 2003 yılında Kayseri'ye yaptığımız ziyarette 130 fabrikanın birden temelini atmıştık. Bundan 19 yıl önce attığımız o temellere birileri yine bıyık altından gülmüş, bu kadar sayıda fabrikanın yapılmayacağını iddia etmişti. Fabrikaların tamamı hizmette. Şimdi de 1200 fabrikalık OSB'nin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. İnşallah rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz.

Üniversitelerin tamamlanan yatırımlarını hizmete açıyoruz. Gençlik merkezi, yurt yenilemesi, futbol sahası yenilemesi işlemleri tamamlandı. Büryan, Develi, Sarız, Yahyalı ilçe hastaneleriyle birlikte çok sayıda aile sağlığı merkezi hizmete girdi.

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Bugün karşımda bu muhteşem katılımı görünce gerçekten sizlerle ne kadar övünsem azdır, rabbime hamdediyorum. Bana sizler gibi millete hizmet etme şerefini lütfettiği için hamdolsun. Toplam yatırım tutarı 3 milyar 788 milyon lirayı geçen bu tutarı Kayserimize hayırlı olmasını diliyor ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerden özellikle doğmuş bir siyasi olarak belediyelerimizi her anlamda destekliyoruz. Emeği geçen başkanlarımızı ve herkesi tebrik ediyorum. Bugün çeşitli organize sanayi bölgelerinde tamamlanan özel yatırımlarında resmi açılışlarını yapıyoruz.

Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar ancak sökülen musluğu takarlar. Kayseri-Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek.

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