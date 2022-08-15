Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 21. yıl dönümü programında konuşuyor.

#CANLI Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuşuyor. https://t.co/wznGZ6ydAE — Yeni Şafak (@yenisafak) August 15, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım. Cumhur ittifakında beraber yol yürüdüğümüz Sayın Devlet Bahçeli, misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rabbime bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamd ediyorum. Bir idik 21 olduk. Birbirimize kardeş olduk. Millete hizmetkar olduk. Yad ellere girdiğimiz yüce gönüllere sevgi muhabbeti kalplere saçtık. Bundan 21 yıl önce bir 14 Ağustos günü 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek, AK Parti kuruluşu müjdesini paylaştık. Önümüzü şiir bahane ederek kesmek isteyenlere cevabımızı AK Parti'yi kurarak verdik.

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AK Parti sandıktan hep yüzde 40-50 arasında oranlarla birinci çıkarmıştır. Cumhurbaşkanlığı ve halk oylamasında yüzde 69'lara kadar çıkmıştır. Türkiye'nin en sıkıntılı döneminde büyük davaya omuz veren her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Kuruluşundan bugüne görev yapmış, oy vererek partimize destek olmuş her bir kardeşime vatandaşıma teşekkür ediyorum. Ne sebeple olursa olsun kendine başka yollar çizenlere de geçmişteki hizmetleri için teşekkür ediyorum. Biz kendi yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl bu defa partimizle ilgili yıldönümünü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yapacağız.

Son günlerde bazı kesimler tarafından körüklenmek istenen ırkçı nefretin milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmasına zinhar izin vermeyeceğiz.

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