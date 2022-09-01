Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Sizlerin katılımıyla öğretmenlerimizin sayısını yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. Göreve geldiğimizde bu sayı 526 bindi. Eğitimiz bütçemizi 10,3 milyar TL'den 304 milyar TL'ye çıkardık. Derslik sayısını 343 binden 613 bine yükselttik. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık. Artık öğretmenlerimiz herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmıyor'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Sizlerin katılımıyla öğretmenlerimizin sayısını yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz.

Göreve geldiğimizde bu sayı 526 bindi.

Eğitimiz bütçemizi 10,3 milyar TL'den 304 milyar TL'ye çıkardık. Derslik sayısını 343 binden 613 bine yükselttik. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık.

Artık öğretmenlerimiz herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmıyor.

Öğretmenlerimizin haklarını iyileştirme konusunda önemli adımlar attık. Öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirildi.

Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenliği uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirdik.

Bizden önceki iktidarlar öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Sürüncemede bırakılan bu meseleyi biz çözdük.

Ayrıntılar geliyor...

Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alım takvimi
ÖZGÜN
Yeni atanan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? MEB öğretmen alım takvimi

MEB atama sonuçları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonucu sorgula!
ÖZGÜN
MEB atama sonuçları 2022: Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonucu sorgula!

DGS tercihleri bitti mi? Gözler ÖSYM 2022 DGS sonuç takviminde!
ÖZGÜN
DGS tercihleri bitti mi? Gözler ÖSYM 2022 DGS sonuç takviminde!
ASELSAN üretti

ASELSAN üretti

İlk bakışta ne olduğu anlaşılmıyor.
Kurbanlarının beyni ile besleniyor

Kurbanlarının beyni ile besleniyor

​Dünyanın en tehlikeli türü: Ölüm saçıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

​20 bin sözleşmeli öğretmen atanıyor.

Ekipler harekete geçti: ​Nedeni bodrum kata bakınca ortaya çıktı.

"Böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk."

​Ege'de Yunan'a Karadeniz'de mayına set oluyorlar.

Onu bulanın hayatı değişiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.