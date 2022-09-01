Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Bin Öğretmen Atama Törenine katılıyor. https://t.co/m5v5Pz3QMU
#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Bin Öğretmen Atama Törenine katılıyor. https://t.co/m5v5Pz3QMU— Yeni Şafak (@yenisafak) September 1, 2022
Sizlerin katılımıyla öğretmenlerimizin sayısını yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz.
Göreve geldiğimizde bu sayı 526 bindi.
Eğitimiz bütçemizi 10,3 milyar TL'den 304 milyar TL'ye çıkardık. Derslik sayısını 343 binden 613 bine yükselttik. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık.
Artık öğretmenlerimiz herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmıyor.
Öğretmenlerimizin haklarını iyileştirme konusunda önemli adımlar attık. Öğretmenlik meslek kanunu hayata geçirildi.
Bu sene yürürlüğe giren Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde öğretmenliği uzman ve başöğretmen unvanlarıyla kariyer mesleği haline getirdik.
Bizden önceki iktidarlar öğretmenlik meslek kanunu üzerinden siyaset yaptı. Sürüncemede bırakılan bu meseleyi biz çözdük.
Ayrıntılar geliyor...