Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20 bin Öğretmen Atama Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, ''Sizlerin katılımıyla öğretmenlerimizin sayısını yaklaşık 1 milyon 10 bine çıkarmış oluyoruz. Göreve geldiğimizde bu sayı 526 bindi. Eğitimiz bütçemizi 10,3 milyar TL'den 304 milyar TL'ye çıkardık. Derslik sayısını 343 binden 613 bine yükselttik. Çocuklarımızın ihtiyaçlarını ücretsiz karşıladık. Artık öğretmenlerimiz herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmıyor'' açıklamasında bulundu.

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